खाऊचे रॅपर डस्टबिनमध्येच टाकणार
विद्यार्थ्यांचा निर्धार ; गिम्हवणेतील शाळेत कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ३० ः आम्ही खाऊ खाल्ल्यानंतर रॅपर टाकण्यासाठी डस्टबिनचाच वापर करणार, चॉकलेटचे कागद टाकणार नाही, असा निर्धार गिम्हवणे जिल्हा परिषद आदर्श केंद्र शाळेतील विद्यार्थ्यांनी केला.
गिम्हवणे जिल्हा परिषद आदर्श केंद्र शाळा येथे पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत परांजपे यांनी विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधला. प्लास्टीक निर्मूलन आणि पर्यावरण संवर्धन या विषयावर परांजपे यांनी मार्गदर्शन केले. डॉ. परांजपे यांनी बालगोपाळांना हसत खेळत आनंददायी संवादातून विविध उदाहरणे ते गदिमांच्या बिन भिंतीची शाळेत नेत निसर्ग वाचायला शिकवला. या विद्यार्थ्यांचा आदर्श सर्व विद्यार्थ्यांसह नागरिकांनी घ्यावा असेही त्यांनी सांगितले.
या विद्यार्थ्यांनी जास्तीत बीज संकलन करावे असे सांगतानाच जास्तीत जास्त बी संकलन करणाऱ्या विद्यार्थांना बक्षीसेही जाहीर केली. तसेच आजपासून प्लास्टीक कॅरी बॅगचा बालहट्ट करणार नाही, असे शाळेने ठरविल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. यावेळी मुख्याध्यापिका सुरेखा दामले-कारखेले यांनीही मार्गदर्शन केले. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना सामावून घेणारा आनंददायी पर्यावरणीय खेळ झाल्यानंतर वंदे मातरम् ने कार्यक्रमाची सांगता झाली. यावेळी सुनील राठोड यांनी सूत्रसंचालन केले.
