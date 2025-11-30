रत्नागिरी- संविधान ग्रंथ प्रदर्शन
रत्नागिरी : गोगटे महाविद्यालयाच्या बाबुराव जोशी ग्रंथालयात आयोजित संविधान दिन ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना रत्नागिरी जिल्हा कोषागार अधिकारी प्रविंद बिरादार.
बाबुराव जोशी ग्रंथालयात
संविधान ग्रंथ प्रदर्शन
रत्नागिरी, ता. ३० : गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयाच्या (स्वायत्त) (कै.) बाबुराव जोशी ग्रंथालयात भारतीय संविधान दिनाचे औचित्य साधून भारतीय संविधान, भारतीय लोकशाही आणि भारतीय राज्य घटनेवर आधारित विविध राज्यशास्त्रविषयक ग्रंथांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. रत्नागिरी जिल्हा कोषागार अधिकारी प्रविंद बिरादार यांच्या हस्ते या ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले.
याप्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, श्रीमान भागोजीशेठ कीर विधी महाविद्यालयाचे प्र. प्राचार्य डॉ. आशिष बर्वे, उपप्राचार्या आणि ग्रंथालय समितीच्या समन्वयक डॉ. कल्पना आठल्ये, उपप्राचार्या डॉ. सीमा कदम, उपप्राचार्या डॉ. अपर्णा कुलकर्णी, डॉ. एस. डी. मधाळे, प्रा. निलेश पाटील, डॉ. दिवाकर करवंजे, डॉ. रामा सरतापे, ग्रंथपाल किरण धांडोरे उपस्थित होते.
