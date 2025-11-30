शेततळ्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी ३२ शेतकरी सज्ज
rat30p17.jpg-
07588
रत्नागिरी ः येथील सागरी संशोधन केंद्रात आयोजित कार्यशाळेत सहभागी प्रशिक्षणार्थींसह डावीकडून डॉ. नितीन सावंत, डॉ. केतन चौधरी, सागर कुवेसकर आदी.
---------
शेततळ्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी ३२ शेतकरी सज्ज
तीन दिवसीय प्रशिक्षण ; सागरी संशोधन केंद्राचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० ः राज्य शासनाच्या कृषी विभागांतर्गत अकोले ( जि. अहिल्यानगर ) येथे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर शेततळी बांधलेली आहेत. शेततळ्यातील पाण्याचा सिंचनासोबत मत्स्यशेती करिता उपयोग व्हावा म्हणून रत्नागिरीतील ३२ शेतकऱ्यांना शेततळ्यातील मत्स्य संवर्धन या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात आले.
रत्नागिरीतील सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र शेततळ्यातील मत्स्य संवर्धन या विषयावर २४ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत तीन दिवसीय निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले होते. या तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात शेततळ्यातील मत्स्य शेती: सद्यस्थिती व भविष्य तसेच मत्स्य शेती प्रकल्प अहवाल याविषयी तसेच शासनाने आणलेल्या नवीन अभियानांतर्गत असलेल्या मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्य शेती योजनेची माहिती वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. केतन चौधरी यांनी दिली. माशांचे रोग व व्यवस्थापन याविषयी डॉ. आसिफ पागरकर यांनी मार्गदर्शन केले. पूर्व तयारी तसेच माशांची वाढ व नोंदी याविषयी प्रा. नरेंद्र चोगले, माशांची बीज ओळख, वाहतूक व संगोपन याविषयी डॉ. वैभव येवले यांनी मार्गदर्शन केले. जागेची निवड आणि तलाव बांधकाम याविषयी डॉ. राकेश जाधव, माशाच्या जाती विषयी श्रीमती वर्षा सदावर्ते, तर मत्स्य खाद्य व्यवस्थापन विषयी श्रीमती अपूर्वा सावंत यांनी मार्गदर्शन केले. मत्स्यशेतीमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन यावर डॉ. हरीश धमगाये यांनी तर, शेततळ्यातील पिजरा मत्स्य संवर्धन यावर कृपेश सावंत, मासे काढणी यावर सुशील कांबळे तर काढणी पश्चात काळजी यावर प्रा. सचिन साटम यांनी मार्गदर्शन केले.
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी लतिका गावडे, सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी शिवराज चव्हाण यांनी शासनाच्या मत्स्य शेतीविषयक योजना यावर तर तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक हर्षला पाटील यांनी फार्मर प्रोड्युसर कंपनीचे मत्स्य व्यवसायात कार्य याबाबत मार्गदर्शन केले. डॉ. बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठाच्या मोबाईल अॅप बाबत सर्व प्रशिक्षणार्थीना माहिती देण्यात आली. प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण-पूर्व आणि आणि प्रशिक्षण-पश्चात मूल्यमापन सुद्धा घेण्यात आले.
कोट
शेततळ्यातील मत्स्य संवर्धन या विषयावरील कार्यशाळेतील सहभागी प्रशिक्षणार्थींनी प्राप्त झालेले ज्ञान आणि कौशल्य याचा वापर प्रत्यक्ष शेती करताना करावा आणि विद्यापीठातील शास्त्रज्ञां सोबत सतत संपर्क ठेवून समस्या सोडवाव्यात.
- डॉ. केतन चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.