दाभोळे, साखरपा शाळेत शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा
विद्यार्थ्यांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद; मराठी शाळांची घटणारी संख्ये चिंताजनक
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ३०ः संगमेश्वर तालुक्यातील दाभोळे व साखरपा परिसरात पाचवी शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा दोन केंद्रांवर उत्साहात पार पडली. माजी अर्थ व शिक्षण सभापती विलास चाळके यांच्या वाढदिवसानिमित्त केतन दुधाणे व सचिन अंकुशराव यांच्यावतीने हा शैक्षणिक स्तुत्य उपक्रम आयोजित केला होता. जिल्हा परीषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा दाभोळे आणि केंद्र शाळा साखरपा क्र. १ येथे ही परीक्षा घेण्यात आली.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
दाभोळे, देवळे आणि साखरपा येथील विद्यार्थी–विद्यार्थिनींचा या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मराठी शाळांच्या सतत घटत चाललेल्या पटसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त करत या विषयाकडे कोणतेही राजकारण न करता एकजुटीने लक्ष देण्याचे आवाहन यावेळी उपस्थितांनी केले. आपली शाळा आपली जबाबदारी, मतभेद बाजूला सारून शाळा कशी प्रगत होईल यासाठी सर्वांनी पुढे यावे,” असे विलास चाळके यांनी सांगितले.
शाळांमध्ये अशा उपक्रमांची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दाभोळे येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला माजी सभापती जयसिंग माने, रजनी चिंगळे, तालुका प्रमुख नेत्रा शिंदे, कोंडगाव सरपंच श्रद्धा शेट्ये, सरपंच केतन दुधाणे, उपसरपंच किरण दाभोळकर, शेखर आकटे उपस्थित होते.
