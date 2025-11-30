मटक्यात गुंतलेल्यांना उमेदवारी
परब यांचा आरोप ः सावंतवाडीचा काय विकास कराल?
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः जिल्ह्यातील मटका बंद केला असे सांगणाऱ्यांकडूनच सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अशा धंद्यात असणाऱ्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे सावंतवाडी शहराचा विकास हे लोक काय करणार, असा प्रश्न शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी उपस्थित केला. शहराचा विकास आमदार दीपक केसरकरच करू शकतात आणि मराठी बोलणाऱ्यालाच सावंतवाडीची जनता निवडून देईल, असा दावा त्यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
परब पुढे म्हणाले, ‘युवराज लखम भोसले यांनी २००३ ला आमदार कोण होते, याचा अभ्यास करावा. ते राजकारणात नवीन आहेत. उगाच बालिश वक्तव्ये त्यांनी करू नयेत. तलाव वाचवायचा असेल तर शिंदे शिवसेनेलाच मतदान करा. शिवरामराजे भोसले व बापूसाहेब महाराज यांनी शहरासाठी दानधर्म केला. त्यानंतर कुणी काहीच केले नाही. ‘एसपीके’ कॉलेजचे मैदान होते, ती जागा विकली आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान केले. पैशासाठी हे काहीही करू शकतात. नीलेश राणेंवर गुन्हा दाखल करण्यामागे कोण, हे जनता जाणते. आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. असे गुन्हा दाखल केल्याने आम्ही घाबरणार नाही, उलट पेटून उठतो.’
भाजप नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला मतदान केल्यास माझे आमदारकीचे तिकीट जाईल, असा प्रचार भाजप युवा नेते विशाल परब यांच्यामार्फत त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रभाग सातमध्ये केला जात आहे. सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष पुढे आमदार होतो, असे त्यांचा कदाचित वाटत असेल, अशी टीकाही श्री. परब यांनी केली. यावेळी तालुकाप्रमुख दिनेश गावडे, परीक्षित मांजरेकर, गुरू मठकर, बांदा विभागप्रमुख मिलिंद देसाई आदी उपस्थित होते.
केसरकरांच्या ‘रिटायरमेंट’ची सभा
रुपेश राऊळ ः सावंतवाडीत सत्ताधाऱ्यांवर टीका
सावंतवाडी, ता. ३० ः सत्ताधारी पक्षाला प्रचारासाठी या ठिकाणी वरिष्ठ नेत्यांना आणावे लागते, यातच त्यांना त्यांचा पराभव दिसू लागला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची सभा ही राजकीय सभा नसून ती आमदार दीपक केसरकर यांच्या राजकीय रिटायरमेंटची सभा असेल, अशी टीका ठाकरे गटाचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी केली.
राऊळ यांनी आज येथे पत्रकार परिषद घेत सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडले. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेना नेते चंद्रकांत कासार, अशोक धुरी आदी उपस्थित होते. राऊळ म्हणाले, ‘नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत धनशक्तीचे मोठ्या प्रमाणात वाटप होत आहे. विकासाच्या गोष्टी करणाऱ्यांवर पैसे वाटायची वेळ आली आहे. जर यांनी विकास केला असता, तर आज त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती. त्यामुळे विकासाच्या गप्पा मारणारे आज मतदारांमध्ये अपयशी ठरत असून धनशक्तीच्या जीवावर ते मते विकत घेत आहेत. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करत आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे राज्यस्तरीय नेते येऊ लागले आहेत. एवढा विकास केला तर राज्यस्तरीय नेत्यांना सभेसाठी का यावे लागते? समोर पराभव दिसू लागल्याने उपमुख्यमंत्री शिंदेंना यावे लागते आहे. आमचे उमेदवार जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत आहेत. निष्ठावंत आणि जनतेशी प्रामाणिक असून, अशा लोकांना जनतेने संधी द्यावी.’