राजापूर-राजापुरात नऊ माजी नगरसेवक रिंगणात

राजापूर, ता. ३०ः येथील पालिकेच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी ‘काँटे की टक्कर’ लढत होत आहे. माजी नगराध्यक्ष अॅड. जमीर खलिफे, माजी उपनगराध्यक्ष शीतल पटेल यासह तब्बल नऊ माजी नगरसेवक आपले नशीब आजमावत आहेत.
नगराध्यक्षपदासह नगरसेवकपदासाठी दहा प्रभागातील वीस जागांसाठी लढती होत आहेत. महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी काँटे की टक्कर होत असलेल्या राजापूर पालिकेच्या निवडणूक आखाड्यामध्ये सर्वच प्रभागातील लढती चुरशीच्या होत आहेत. निवडणूक आखाड्यामध्ये उमेदवारांची भाऊगर्दी असून त्यामध्ये माजी नगराध्यक्ष अॅड. जमीर खलिफे, माजी उपनगराध्यक्ष शीतल पटेल, माजी नगरसेवक संजय ओगले, सौरभ खडपे, विनय गुरव, सुभाष बाकाळकर, सुलतान ठाकूर, नेहा तानवडे, स्वीकृत नगरसेवक अनिल कुडाळी असे नऊ माजी नगरसेवक पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात नशीब आजमावत आहेत. माजी नगराध्यक्ष अॅड. जमीर खलिफे हे चौथ्यांदा नगरसेवकपदासाठी निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी यापूर्वी २००८, २०११ आणि २०१६ मध्ये नगरसेवक म्हणून काम केले आहे. सन २०१८ ते २०२१ या कालावधीत त्यांनी नगराध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. माजी नगरसेवक संजय पांडुरंग ओगले आपल्या पारंपरिक प्रभागातून निवडणूक लढवत आहेत. यापूर्वी ते दोन वेळा नगरसेवक होते. दोनवेळा नगरसेवकपद भूषविलेले महाविकास आघाडीचे माजी नगरसेवक सुलतान ठाकूरही तिसर्ऱ्यांदा रिंगणात आहेत. माजी नगरसेवक व शिवसेनेचे गटनेते म्हणून काम केलेले विनय गुरव हे महाविकास आघाडीकडून शिवसेना (उबाठा) उमेदवार म्हणून नगरसेवकपदासाठी दुसऱ्यांदा, शिवसेनेचे शहराध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक सौरभ खडपे दुसऱ्यांदा, माजी नगरेसवक सुभाष बाकाळकर, नेहा तानवडे या महाविकास आघाडीतर्फे निवडणूक लढवित आहेत. यापूर्वी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून काम केलेले अनिल कुडाळी महाविकास आघाडीतर्फे रिंगणात आहेत. माजी उपनगराध्यक्ष शीतल पटेल या नगरसेवकपदासाठी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवित आहेत.
खलिफे-ताह्मणकर यांच्यात चुरस
नगराध्यक्षपदासाठी होत असलेल्या लढतीमध्ये माजी आमदार हुस्नबानू खलिफे महाविकास आघाडीतर्फे उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरल्या आहेत. त्यांच्यासमोर महायुतीच्या उमेदवार श्रृती ताह्मणकर आणि अपक्ष ज्योती खटावकर यांचे आव्हान आहे. नगराध्यक्षपदासाठीच्या रिंगणामध्ये तीन उमेदवार असले तरी, खरी लढत महाविकास आघाडीच्या हुस्नबानू खलिफे विरुद्ध महायुतीच्या श्रृती ताह्मणकर अशी होत आहे.
