चिपळूण-कुंभार्ली घाट रस्ता बनला मृत्यूचा सापळा
चिपळूण ः कुंभार्ली घाटातील रस्ता असा वाहून गेला आहे.
कुंभार्ली घाट रस्ता बनला धोकादायक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ : खड्ड्यांमुळे कुंभार्ली घाट रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेला रस्ता पावसाळ्यात वाहून गेल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून झालेल्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
संपुर्ण घाट रस्ता वाहनधारकांच्या जिवाची परीक्षा घेणारा ठरत आहे. कुंभार्ली घाटातील रस्ता पावसाळ्यात ठिकठिकाणी वाहून गेला आहे. अनेक ठिकाणी वळणावर खोल आणि लांबच्या लांब खड्डे पडले आहेत. या घाट रस्त्यातील खड्ड्याच्या समस्येमुळे वाहतूकदार हैराण झाले आहेत. पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने वाढलेले गवत काढण्याची खरी गरज आहे. या गवतामुळे रात्रीच्यावेळी समोरून येणारे वाहन आणि साईडपट्टी समजत नाही. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.
कोट
गेले तीन वर्षे चिपळूण-कराड रस्त्याला आणि गेल्या वर्षभरापासून कुंभार्ली घाटाला कोणी वालीच नाही. ही परिस्थिती पावसाळ्यात ठीक आहे, पण आता तरी उपाययोजना करायला हवी.
- महादेव चव्हाण, चिपळूण ट्रक चालक
कोट
कुंभार्ली घाट रस्त्यावरून अवजड माल वाहतूक सुरु असल्यामुळे रस्ता लवकर खराब होत आहे. आठ दिवसात दुरुस्तीचे काम चालू होईल.
- अरुण मुलाजकर, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
