सावंतवाडीतील जनता सुज्ञ, आमिषांना बळी पडणार नाही
07637
सावंतवाडीतील जनता सुज्ञ,
आमिषांना बळी पडणार नाही
आशिष सुभेदार ः पैशांच्या वाटपाचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः सावंतवाडी पालिका निवडणुकीला दोन दिवस उरले असताना शहरात सत्तेतील राजकीय पक्षांकडून मतदारांना मोठ्या प्रमाणात पैशांचे वाटप होत आहे; मात्र येथील जनता सुज्ञ आहे. ती कोणत्याही आमिषांना बळी पडणार नाही. येथील जनता विकासाच्याच बाजूने राहील. जनतेला पैसे देऊन विकत घेऊ पाहणारे उद्या विकास काय करतील, अशी टीका ठाकरे शिवसेना पक्षाचे युवा तालुका प्रमुख व सावंतवाडी शहर प्रवक्ते आशिष सुभेदार यांनी केली.
सुभेदार म्हणाले, ‘सावंतवाडी पालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर शहरात सत्तेतील राजकीय पक्षांकडून जोरदार पैशांचे वाटप सुरू आहे. मतदारांना वेगवेगळी आमिषे दाखविली जात आहेत. केवळ जनतेची मते मिळविण्यासाठी त्या राजकीय पक्षांचा खटाटोप सुरू असून पैसे वाटणारे हे राजकीय पक्ष उद्या जनतेला लुटतील. त्यांच्या मोक्याच्या असलेल्या जमिनीवर त्यांचा डोळा आहे, याचे भान सावंतवाडीच्या जनतेने ठेवावे. या शहराची जनता सुसंस्कृत, उच्च शिक्षित आहे. त्यांना विकास कोण करणार, हे चांगलेच माहीत आहे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘मतांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे देणारे हे राजकीय पक्ष शहराचा कोणताही विकास करणार नाहीत. पाणीपट्टी, घरपट्टी, ठेकेदार व सर्व कामांमध्ये टक्केवारी मागून ते निवडणुकीत दिलेले पैसे वसूल करतील. ही डोकेदुखी जनतेला निश्चितच सहन करावी लागेल. त्यामुळे जनतेने कोणत्याही प्रकारच्या आमिषांना बळी पडू नये. आता पैसे घेऊन मतदान करणे म्हणजे पुढील पाच वर्षे तुमची पिळवणूक नक्की आहे, हे ध्यानात ठेवून ठाकरे शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांना निवडून द्या.’
.........................
07636
(हाप कॉलम फोटो)
मालवणच्या विकासासाठी
निधी कमी पडू देणार नाही
शिल्पा खोत ः भाजपतर्फे शहरात प्रचार
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३० : मालवण पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही वाडी-वस्तीत फिरत असताना लहान-थोरांचा आशीर्वाद घेत आहोत. राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. यामुळे शहराच्या विकासासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही, असे भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार शिल्पा खोत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही विरोधक माझ्या जात प्रमाणपत्रावर कुठेतरी प्रश्न निर्माण करून लोकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण करत आहेत. प्रत्यक्षात जात प्रमाणपत्र पूर्णपणे वैद्य आहे आणि याला निवडणूक समितीनेही वैध ठरवले आहे, असेही खोत यांनी सांगितले.
येथील भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद झाली. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर आदी उपस्थित होते.
खोत म्हणाल्या, ‘पर्यटन, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या मालवण शहरात काम करून दाखवण्याची माझी इच्छा आहे. निवडून आल्यावर जनतेचे प्रश्न नक्की सोडवू. सेवाभावी संस्थेत कार्यरत असल्याने जनतेच्या समस्यांची जाणीव आहे. दूरदृष्टी असणारे आमचे सर्व नेते आहेत आणि मी स्वतः दूरदृष्टी असणारी आहे. यापूर्वी भाजपने वेंगुर्ले आणि अन्य शहरांमध्ये चांगले काम केले आहे, तसेच मालवणमध्येही दिसेल. खासदार नारायण राणे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे यांसारख्या नेत्यांचे पाठबळ व आशीर्वाद मिळाले आहेत. मालवणची जनता सुज्ञ आहे. ती संभ्रमावस्थेकडे अजिबात लक्ष देणार नाही. जनता विकास आणि विकासाची धोरणे याला महत्त्व देत आहे. जे काही खोटं-नाटं पसरवत आहेत, त्यावर लक्ष न देता येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपला साथ द्यावी.’