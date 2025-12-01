-बुरंबी रस्त्याची दुरूस्ती आठ दिवसात करणार
संगमेश्वर ः साखरपा ते देवरूख मार्गावरील दुरुस्तीचे काम करताना कामगार.
‘संगमेश्वर–बुरंबी’चा चेहरामोहरा बदलणार
वैभव जाधव ः लवकरच दुरुस्ती, साखरपा-देवरूख मार्गाची डागडुजी अंतिम टप्प्यात
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १ ः संगमेश्वर ते साखरपा या राज्यमार्गाची पावसाळ्यात दुरवस्था झाली होती. या मार्गावरून प्रवास करताना वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होत होता; मात्र लवकरच या मनःस्तापातून प्रवाशांची सुटका होणार आहे. साखरपा ते देवरूख मार्गाची दुरुस्ती पूर्ण झाली असून, देवरूख ते संगमेश्वर या मार्गाची दुरुस्ती येत्या आठवड्याभरात पूर्ण करू, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग देवरूखचे उपअभियंता वैभव जाधव यांनी दिले आहे.
संगमेश्वर ते बुरंबी या सहा किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर असंख्य खड्डे पडले आहेत. या मार्गावरून होणारा प्रवास कूर्मगतीने सुरू असतो. याबरोबरच रस्त्याजवळील घरे असलेल्या नागरिकांच्या घरात धूळ जाते. त्याचा त्रास ग्रामस्थांना सहन करावा लागतो. वयोवृद्ध प्रवाशांना खड्ड्यातून प्रवास करावा लागतो. त्यात धुळीचाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेकवेळा दुचाकींचे अपघात होत आहेत. ग्रामस्थांसह वाहनचालकांची मागणी लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता वैभव जाधव यांनी संगमेश्वर ते बुरंबी या सर्वाधिक धोकादायक मार्गाची आवश्यक ती दुरुस्ती येत्या आठ दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. गेले काही दिवस साखरपा ते देवरूख या मार्गाची दुरुस्ती सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वाहनचालकांना आणि प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेता दुरुस्तीसाठी दोन टीम तयार केल्या असून त्यामुळे दुरुस्तीचे काम वेगाने पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. ठेकेदार कंपनीकडून होणाऱ्या दुरुस्तीचे हे शेवटचे वर्ष आहे. संगमेश्वर ते साखरपा रस्त्याची नव्याने बांधणी करण्याकरिता एशिया डेव्हलपमेंट बँकेतर्फे निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून आमदार शेखर निकम यांच्या सूचनेवरून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. हा रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा तयार करण्याची शक्यता आहे.
चौकट
गवत, झाडीझुडपे कापणार
संगमेश्वर-साखरपा रस्त्याच्या दुतर्फा असलेले गवत, झाडीझुडपे कापून, गाईडस्टोन आणि मोऱ्यांना रंग लावण्यासाठी तसेच झाडांना रंगांचे पट्टे ओढण्यासाठी २५ लाखांची निविदा काढण्यात आली आहे. संगमेश्वर ते लोवलेदरम्यान महावितरणच्या ठेकेदाराने रस्त्याच्या बाजूपट्टीवर बेदरकारपणे उतरवून ठेवलेल्या सिमेंटच्या खांबांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोणती कारवाई करणार, याकडे पादचारी आणि वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे.