सावंतवाडीत भाजपच्या प्रचार रॅलीला प्रतिसाद
07764
भाजपच्या प्रचार रॅलीला
सावंतवाडी येथे प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ ः सावंतवाडी नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपतर्फे आज शहरात भव्य प्रचार रॅली काढण्यात आली. राजवाडा येथील पाटेकर देवस्थानचा आशीर्वाद घेऊन संपूर्ण शहरात रॅली काढण्यात आली. बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी तसेच नागरिकांनी उत्स्फूर्त व सकारात्मक प्रतिसाद देत शुभेच्छा दिल्या.
रॅलीदरम्यान व्यापारी तसेच नागरिकांचे आशीर्वाद घेतले. यावेळी पालकमंत्री नीतेश राणे, भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार श्रद्धाराजे भोसले, भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लखमराजे भोसले, विशाल परब, शहर अध्यक्ष तथा उमेदवार सुधीर आडिवरेकर, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, माजी नगरसेवक ॲड. परिमल नाईक, उदय नाईक, आनंद नेवगी, मनोज नाईक, राजू बेग, ॲड. अनिल निरवडेकर, ॲड. ऋजूल पाटणकर, गोपाळ नाईक, प्रतीक बांदेकर, मोहिनी मडगावकर, वेदिका परब, अमित गवंडळकर, दीपाली भालेकर, मेघा डुबळे, समृद्धी विर्नोडकर, ॲड. संजू शिरोडकर, दादू कविटकर, संध्या तेरसे, नीलम नाईक, सुकन्या टोपले, सुनीता पेडणेकर, दुलारी रांगणेकर, महेश शेख, वीणा जाधव, शेखर गावकर, गुरुनाथ पेडणेकर, रवी मडगावकर उपस्थित होते.
