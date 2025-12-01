रत्नागिरीत प्रभाग ६ मध्ये महायुतीची पदयात्रा
रत्नागिरी ः महायुतीतर्फे प्रभाग ६ मध्ये काढलेल्या पदयात्रेत सहभागी महायुतीचे पदाधिकारी.
रत्नागिरीत महायुतीची पदयात्रा
रत्नागिरी, ता. १ : रत्नागिरी पालिका निवडणुकीतील प्रभाग ६ मध्ये महायुतीने पदयात्रा काढली. पालिकेच्या प्रभाग क्र. ६ मध्ये नगरसेवकपदासाठी राजीव कीर, मेधा कुळकर्णी उभे आहेत.
या पदयात्रेत भाजप–शिवसेना महायुतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शहर संयोजक सचिन वहाळकर, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सतीश शेवडे, डॉ. चंद्रशेखर निमकर, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिल्पा सुर्वे, सुदेश मयेकर, ऋता पंडित, विभागप्रमुख मनोज साळवी आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. पदयात्रेदरम्यान नागरिकांशी संवाद साधत प्रभागातील मूलभूत विकासकामे, भविष्यातील योजना आणि महायुतीच्या विकासदृष्टीचा आढावा देण्यात आला.
