गायत्री शेणई, आराध्या नाईक प्रथम
swt22.jpg
07938
आजगाव ः गीताई पठण स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांना मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले.
गीताई पठण स्पर्धाः आजगाव मराठी ग्रंथालयाचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २ ः मराठी ग्रंथालय आजगाव येथे सोमवारी (ता. १) आयोजित केलेल्या गीताई पठण स्पर्धेत लहान गटात गायत्री शेणई, मोठ्या गटात आराध्या नाईक यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
आजगाव मराठी शाळा माजी विद्यार्थी संघ आणि मराठी ग्रंथालय आजगाव यांच्यावतीने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेत आजगाव केंद्रातील शाळांमधील एकूण १८ विद्यार्थ्यांनी सहभाग दर्शविला. कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी आजगाव मराठी शाळा विद्यार्थी संघाचे सचिव विलासानंद मठकर, सदस्य विनायक उमर्ये, माजी सरपंच सुप्रिया वाडकर-मेस्त्री, आजगाव केंद्रशाळेचे मुख्याध्यापक दत्तगुरू कांबळी, तिरोडा क्र.१ शाळेचे पदवीधर शिक्षक दीपक राऊळ, दिगंबर तळणकर, संगीता राळकर, मराठी ग्रंथालयाच्या ग्रंथपाल प्रिया आजगावकर, वाचक श्रीमती रेडकर, पालक प्रसाद मेस्त्री, दिव्या काळोजी, समृद्धी म्हाडगुत तसेच स्पर्धेचे परीक्षक अनंत नाबर आणि प्रमोद खांडेकर उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांवर संस्काराच्या दृष्टीने गीताई पठण यांसारख्या स्पर्धा खूप आवश्यक आहेत. गीताई पठण करताना ते समजून घेऊन पठण केल्यास विद्यार्थ्यांवर खऱ्या अर्थाने संस्कार होतील, असे मत परीक्षक अनंत नाबर यांनी व्यक्त केले. सचिव विलासानंद मठकर यांनी आभार मानले.
स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे ः लहान गट (तिसरी ते पाचवी)- गायत्री शेणई (तिरोडा शाळा क्र. १), वरद पांढरे (आजगाव क्र. १), रुंजी नाईक (धाकोरे क्र. १), उत्तेजनार्थ वेदिका गावडे (शाळा वसवाचे तळे), विशेष उल्लेखनीय बक्षीस-भार्गव मेस्त्री (शाळा आजगाव क्र. १)
मोठा गट (सहावी ते आठवी)-आराध्या नाईक (आजगाव क्र. १), ईश्वरी भोसले (आजगाव क्र. १), सई गवंडे (आजगाव क्र. १). उत्तेजनार्थ-कनक काळोजी (विद्याविहार इंग्लिश स्कूल आजगाव).