हुमरमळाः श्री रामेश्वर विद्या मंदिर शाळेच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन करताना उपसरपंच रश्मी वालावलकर, अतुल बंगे, अर्चना बंगे आदी.
सुसज्ज शाळेत प्रवेशाचा आनंद वेगळाच
अतुल बंगेः हुमरमळा-वालावल शाळेच्या इमारतीचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २ः हुमरमळा वालावल श्री रामेश्वर विद्या मंदिर जिल्हा परिषद शाळेच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी सोळा लाख रुपयांचा निधी आमदार असताना वैभव नाईक यांनी मंजूर केल्यानेच आज शाळेला सुसज्ज इमारत मिळाली. पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासमवेत नूतन इमारतीमध्ये प्रवेश करताना आनंद होत आहे, असे प्रतिपादन माजी पंचायत समिती सदस्य अतुल बंगे यांनी केले.
हुमरमळा श्री रामेश्वर विद्या मंदिर शाळेच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन हुमरमळा वालावल उपसरपंच रश्मी वालावलकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून व मुख्याध्यापिका स्नेहल फणसेकर यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. यावेळी श्री. बंगे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
श्री. बंगे म्हणाले, ‘‘या शाळेच्या इमारतीमध्ये मुलांना बसविणे धोक्याचे झाले होते. अशाच एका कार्यक्रमात माजी आमदार नाईक आले असता त्यांनी या शाळेची भयावह परीस्थिती बघितली. त्यांनी मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करत तातडीने सोळा लाखांचा निधी देऊन शाळेच्या बांधकामासाठी हातभार लावला. आज प्रत्यक्ष पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासमवेत नूतन इमारतीमध्ये प्रवेश करताना आनंद होत आहे.’’
यावेळी शाळेचे कंपाउंड, स्वच्छतागृह आणि काही उर्वरित सुविधांची पूर्तता सरपंच अमृत देसाई आणि आपण पूर्ण करण्याची ग्वाही श्री. बंगे यांनी दिली. मुख्याध्यापिका फणसेकर आणि शिक्षिका सौ. गोसावी यांचे शाळेसाठी काम व शैक्षणिक प्रगतीकडे गांभीर्याने लक्ष आहे, असे गौरवोद्गारही श्री. बंगे यांनी काढले. यावेळी माजी सरपंच अर्चना बंगे, मितेश वालावलकर, संजना गुंजकर, पोलिसपाटील सुबोध सावंत, शरद वालावलकर, दत्ता गुंजकर, दीप्ती परब, संदेश चव्हाण, भरत परब, सुप्रिया परब, पांडू गुंजकर, महेश कानडे, नाथा राणे, दिशा परकर, प्रदीप मार्गी आदी उपस्थित होते. यावेळी शाळेचे काम दर्जेदार केल्याबद्दल ठेकेदार गुरुप्रसाद तवटे यांचा शाल, श्रीफळ देऊन बंगे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
