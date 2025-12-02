पालकांच्या कष्टाकडे पाहून करिअर घडवा
रत्नागिरी : अधिवक्ता परिषद व विधी महाविद्यालय आयोजित कार्यक्रमात न्यायाधीश सुमीत जोशी यांचे स्वागत करताना जिल्हाध्यक्ष मनोहर जैन.
पालकांचे कष्ट पाहून करिअर घडवा
न्यायाधिश सुमीत जोशी ः अधिवक्ता परिषद, विधी महाविद्यालयाचा कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : विद्यार्थी, युवक-युवतींनी समाजात आपण चांगल्या पद्धतीचे वर्तन ठेवले पाहिजे. आपल्याला चांगल्या-वाईट बाबी ओळखता आल्या पाहिजेत तसेच आपल्या पालकांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून आपले करिअर घडवता आले पाहिजे, असे प्रतिपादन रत्नागिरी जिल्हा कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश व अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) सुमीत जोशी यांनी केले.
अधिवक्ता परिषद (कोकण प्रांत, जिल्हा रत्नागिरी) आयोजित संविधान दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. श्रीमान भागोजीशेठ कीर विधी महाविद्यालय व गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने व लायन्स क्लब ऑफ हातखंबा रॉयलच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम गोगटे महाविद्यालयात झाला.
जोशी यांनी संविधान, आर्टिकल ३९ ए व पोक्सो कायदा या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. संविधानानुसार त्यांना मिळणारे हक्क तसेच विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कायद्याने मिळणारे हक्क याचे सविस्तर विश्लेषण केले. व्यासपीठावर अधिवक्ता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर जैन, रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि अधिवक्ता परिषद जिल्ह्याचे पालक विलास पाटणे आणि अधिवक्ता परिषद संघटन सहमंत्री गौरी देसाई उपस्थित होते. प्रास्ताविकामध्ये विधी महाविद्यालयाचे प्र. प्राचार्य आशिष बर्वे यांनी अधिवक्ता परिषदेच्या कार्याची माहिती आणि विधी महाविद्यालयाची माहिती व संविधान दिनाचे महत्त्व सर्वांना सांगितले. अधिवक्ता परिषदेच्यावतीने जोशी यांचा सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांतच्या उपाध्यक्षा प्रिया लोवलेकर, लायन्स क्लब ऑफ हातखंबा रॉयलचे अध्यक्ष अवधूत कळंबटे, तालुकाध्यक्ष वायकुळ, पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा संघटनमंत्री गद्रे यांनी सूत्रसंचालन केले. देसाई यांनी संविधान उद्देशिकेचे वाचन केले. रोहित देव यांनी आभार मानले. मानसी डिंगणकर यांनी गायलेल्या वंदे मातरम् गीताने सांगता झाली.