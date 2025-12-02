दापोलीत थंडीचा कडाका
दापोलीत थंडीचा कडाका

दापोलचे किमान तापमान
९.१ अंश सेल्सिअसवर
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २ः दापोलीत थंडीचा कडाका वाढला असून, दुपारीही थंडी जाणवत आहे. दापोलीचे कमाल तापमान ३१.१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान ९.१ अंश सेल्सिअसवर आले आहे.
गतवर्षी ३० नोव्हेंबरला किमान तापमान ८.८ अंश आणि कमाल ३१.७ अंशइतके होते. यावर्षीचे तापमानही जवळपास तितकेच नोंदवले गेले. रात्री आणि पहाटे गारवा जाणवत असून, स्थानिक नागरिक उबदार कपड्यांचा वापर करताना दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेकोट्या पेटू लागल्या आहेत.
हवेत गारवा वाढल्याने शेतकऱ्यांनीही आपल्या पिकांवर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तापमानातील चढ-उतारामुळे फळबागा आणि भाजीपाल्याच्या लागवडीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात येत आहे. दापोली हा सागरी किनारपट्टीचा प्रदेश असूनही येथे डिसेंबर- जानेवारीमध्ये किमान तापमान १०च्या खाली जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हिवाळ्यात दापोली परिसरात सकाळी धुके आणि गारठ्याचा अनुभव वारंवार येतो. पर्यटकांसाठी हा काळ अधिक आकर्षक मानला जातो. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, पुढील काही दिवस थंडी कायम राहणार असून, नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

