फोटोफीचर
आजचा दिवस मतदारांचा.....!
जिल्ह्यात राजापूर, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड या चार नगरपालिका आणि गुहागर, देवरूख, लांजा या तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आज सर्वत्र मतदान झाले. सकाळपासून कमी-अधिक प्रमाणात शहरातील मतदारांनी मतदान केंद्रावर गर्दी केलेली होती. अपंग, प्रौढ, तरुण-तरुणींसह महिलांनीही हजेरी लावलेली होती. मतदान दिवसाची छायाचित्रमय झलक.....!
रत्नागिरी ः 21 व्या वर्षापासून अगदी 81 वर्षापर्यंत प्रत्येक निवडणुकीला एकत्र मतदान करणारे जिवलग मित्र.
रत्नागिरी ः शहरातील पटवर्धनवाडी प्रभाग क्र. तीनमधील शोभना पटवर्धन (वय 89) या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी केंद्रावर हजर होत्या.
रत्नागिरी ः जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी गोदूताई हायस्कूल येथील मतदान केंद्राला भेट दिली. सोबत प्रांताधिकारी जीवन देसाई.
ज्येष्ठ नागरिक यांना मतदानासाठी केंद्रात जाण्याकरिता मदत करताना पोलिस अंमलदार.
पेठकिल्ला येथे मतदान केंद्राबाहेर लागलेली मतदारांची रांग.
आधी मतदान मग शुभमंगल. माळनाका येथे समृद्धी सुर्वे हिने मतदानाचा हक्क बजावला.
लग्नाआधी मतदानाला आलेले नवरदेव राहुल शिवलकर.
चिपळूण ः काविळतळी येथील आदर्श मतदान केंद्रातून मतदान करून बाहेर पडताना ज्येष्ठ नागरिक
चिपळूण ः येथे ऐंशी पार केलेल्या आजींनीदेखील हिरीरिने मतदान केले.
चिपळूण ः बांदल हायस्कूल येथे मतदानासाठी लागलेली रांग.
चिपळूण ः पाग येथील कन्या शाळेत मतदानासाठी झालेली गर्दी.
चिपळूण ः महाराष्ट्र हायस्कूल येथे सखी केंद्रावर मतदान करून आलेली अपंग महिला, सोबत तरुण मतदार.
गुहागर ः नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत अनंत जोशी हे वार्धक्यामुळे विकलांगता आलेल्या मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावला.
गुहागर ः नगरपंचायतीमधील प्रभाग क्र. पाच मधील निवडणूक बिनविरोध झाली तरीही नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या बूथवर अशी गर्दी होती.
लांजा शहरातील आगरवाडी केंद्रावर मतदारांमध्ये उत्साह जाणवला.
राजापूर ः कार्यकर्त्याच्या मदतीने मतदानासाठी जाताना मतदार.
राजापूर ः मतदानासाठी केंद्रावर महिलांची असलेली गर्दी.
देवरूख ः येथील केंद्रावर प्रौढ महिलांनी मतदानासाठी हजेरी लावली.
देवरूख ः येथील केंद्रावर मतदानासाठी झालेली गर्दी.
खेड ः शहरातील मतदान केंद्रावर सकाळीच जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला
खेड ः शहरातील मतदान केंद्रावर सकाळी साडेअकराच्या सुमारास मतदानासाठी मतदारांनी गर्दी केली होती.
(छाया ः राजेश शेळके, मकरंद पटवर्धन, नागेश पाटील, राजेंद्र बाईत, रवी साळवी, प्रमोद हर्डीकर, मयुरेश पाटणकर, सिद्धेश परशेट्ये.)
