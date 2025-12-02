सावंतवाडीत भाजप-शिवसेनेमध्ये धुसफूस
सावंतवाडी ः येथील प्रभाग क्रमांक दोनमधील मतदान केंद्रावर वृद्ध व्यक्तीला मतदानासाठी नेताना कार्यकर्ते.
सावंतवाडी ः शहरातील प्रभाग क्रमांक तीन या मतदान केंद्राबाहेर मतदानासाठी लागलेली रांग.
सावंतवाडी ः मतदान केंद्राबाहेरील बुथवर उपस्थितांना सूचना देताना पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण.
सावंतवाडी ः शहरात तैनात पोलिस बंदोबस्त.
पैसे वाटपाचे आरोप; पोलिसांकडून स्थिती नियंत्रणात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २ ः येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज मतदान प्रक्रियेवेळी सकाळच्या सत्रात पैसे वाटपाच्या आरोपावरून प्रभाग क्रमांक सातमध्ये भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. प्रभाग सहामध्येही असाच काहीचा प्रकार होता होता टळला. पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी हस्तक्षेप केल्याने वातावरण काही वेळाने शांत झाले. मात्र, सायंकाळी उशिरापर्यंत प्रभाग सातमध्ये अधूनमधून वातावरण धुमसत होते. एकूणच शहरातील ही परिस्थिती पाहता प्रभागात कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. निवडणूक यंत्रणाही संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून होती.
येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सकाळपासून मतदान प्रक्रियेला शांततेत सुरुवात झाली. तब्बल वीस नगरसेवक आणि एक नगराध्यक्ष अशा २१ उमेदवारांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया होत असताना सकाळी आठच्या सुमारास प्रभाग सातमध्ये काहीसा धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. या ठिकाणी भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून पैसे वाटप होत असल्याचा संशय आल्याने शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी धाव घेतली. यावेळी दोन्ही गटांमध्ये शाब्दिक बचाबाची झाली. काहीसा धक्काबुक्कीचा प्रकारही घडला. मात्र, वेळीच पोलिस त्या ठिकाणी दाखल झाल्याने त्यांनी मध्यस्थी करत हे प्रकरण मिटविले. मात्र, त्यानंतर या प्रभागात अधूनमधून छोटे-मोठे प्रकार सुरू होते. खुद्द नगरसेवक पदासाठी उभे असलेले शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब या ठिकाणी तळ ठोकून होते. या प्रभागाचे मतदान केंद्र जिल्हा परिषद क्रमांक चार या शाळेत तर आयुर्वेदिक कॉलेज अशा दोन ठिकाणी होते. चार नंबर शाळेमध्ये भाजपचा पदाधिकारी मतदान केंद्राबाहेर मतदारांशी चर्चा करताना संजू परब यांनी त्याला हरकत घेत पोलिसांना खडसावले. यावेळी पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी घटनास्थळी दाखल होत यंत्रणेला धारेवर धरले. काटेकोर पद्धतीने प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून रहा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. एकूणच शहरातील सर्वात प्रभागांमध्ये सकाळच्या सत्रात मतदार उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी घराबाहेर पडण्याचे दिसून आले.
काही प्रभागांमध्ये पैसे वाटपाच्या संशयावरून वातावरण चिघळण्याचे प्रकार सुरू होते. प्रभाग सहामध्येही तसाच काहीसा प्रकार पुढे आला. मात्र, वेळीच त्या ठिकाणी असलेल्या काही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पळ काढल्याने वातावरण शांत झाले. प्रभाग पाचमध्ये उभाबाजार येथेही पैसे वाटपाचा आरोप करत काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आक्षेप घेत पोलिस यंत्रणेला अलर्ट केले. प्रभाग एकमध्येही शाब्दिक बचाबाचीचे प्रकार पुढे आले. संपूर्ण शहरातील प्रभागाचा विचार करता वातावरण काही तंग होते. एकूणच या प्रकारानंतर काही मतदारांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. शांत सावंतवाडी बिघडवण्याचे काम सुरू असल्याचे आरोपही काहींनी केले तर उमेदवारांकडून चक्क या प्रकारासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचा आरोप केला. तसेच पोलिस यंत्रणेच्या बाबतीतही नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सौ. श्रद्धाराजे भोसले यांनी कुटुंबीयांसमवेत मतदान केले. यावेळी राजे खेमसावंत भोसले, राणी शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले व उर्वशी भोसले उपस्थित होते. दुपारी बाराच्या सुमारास राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी सावंतवाडीत दाखल होत मतदानाचा आढावा घेतला. त्यांनी शहरातील बुथवार कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर ते वेंगुर्ले येथे रवाना झाले. शहरातील अल्पसंख्यांक मतदार जास्त असलेल्या बाहेरचा वाडा येथे सुद्धा उत्स्फूर्तपणे मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर गर्दी केल्याचे दिसून आले. तसेच मतदान केंद्राबाहेर असलेल्या बुथवरही मोठी गर्दी दिसून येत होती. सकाळी अकरापर्यंत प्रत्येक बुथवर मतदारांच्या रांगा मतदानासाठी लागलेल्या दिसून आल्या. मात्र, दुपारनंतर ही गर्दी काहीशी कमी झाल्याचे दिसून आले तर दुपारी तीननंतर पुन्हा एकदा मतदान केंद्रावर मतदानासाठी मतदारांची गर्दी पाहायला मिळाली. एकूणच मतदानाचा हक्क बजावण्याचा उत्साह मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येत होता.
पोलिस बंदोबस्तात वाढ
पोलिसांनी मतदान प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी बंदोबस्त वाढवून शहरातील ठिकठिकाणी फौजफाटा तैनात केला होता. मतदान केंद्राच्या बाहेर लावण्यात येणाऱ्या बुथवर केवळ दोन माणसे ठेवण्याच्या सूचना पोलिस यंत्रणेकडून केल्या जात होत्या. कुठेही घोळका करून किंवा गर्दी करुन कार्यकर्ते आढळल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई बडगा पोलिसांकडून उगारण्यात येत होता. सावंतवाडी शहरातीलच माणसांनी बुथवर थांबावे, अशा सूचना पोलिसांकडून करण्यात येत होत्या.
वृद्ध, दिव्यांगांसाठी खास व्यवस्था
मतदान केंद्राबाहेर मतदारांच्या रांगा दिसून आल्या. वृद्ध महिला, दिव्यांग व्यक्तींसाठी मतदान केंद्रांवर खास व्यवस्था केली होती. व्हीलचेअरसह अन्य गोष्टी मतदान केंद्रांवर तैनात ठेवल्या होत्या. प्रत्येक मतदान केंद्राबाहेरील प्रत्येक पक्षाच्या बुथवर त्या- त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी होती.