कुरतड्याच्या आदर्श हायस्कूलचा वार्षिक क्रीडा महोत्सव
रत्नागिरी : कुरतडे येथील आदर्श हायस्कूल येथे वार्षिक क्रीडा महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना आनंद तापेकर.
आदर्श हायस्कूलचा क्रीडा महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : तालुक्यातील कुरतडे येथील आदर्श हायस्कूल येथे वार्षिक क्रीडा स्पर्धा उत्साहात झाल्या. विद्यार्थ्यांना शारीरिक तंदुरुस्ती आणि शिस्तीचे महत्त्व कळावे या उद्देशाने या क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.
स्पर्धेचे उद्घाटन उपसरपंच सूरज जाधव आणि प्रमुख पाहुणे रत्नागिरी जिल्हा कुस्ती असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आनंद तापेकर यांच्या हस्ते झाले. सूत्रसंचालन दाभोळकर यांनी केले. मुख्याध्यापक मांडवकर यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. प्रमुख पाहुणे तापेकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांच्या जीवनात खेळाचे असलेले अनमोल महत्त्व सोप्या भाषेत पटवून दिले. खेळामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वक्षमता व सांघिक भावना कशी वाढते यावर त्यांनी जोर दिला. उद्घाटक जाधव यांनी या उपक्रमाकरिता आयोजकांना आणि सहभागी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या.
