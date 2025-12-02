सेक्रेड हार्ट कॉन्व्हेंट स्कूलचे क्रीडा क्षेत्रात यश
रत्नागिरी : क्रीडा स्पर्धेत यश मिळवणारा सेक्रेड हार्ट कॉन्व्हेन्ट स्कूलचा (शहर) संघ व व्यवस्थापक, मार्गदर्शक शिक्षक.
‘सेक्रेड हार्ट’चे क्रीडाक्षेत्रात यश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : रत्नागिरीच्या सेक्रेड हार्ट कॉन्व्हेन्ट हायस्कूलने (शहर) जुबली चषकासाठी झालेल्या विविध क्रीडास्पर्धांमध्ये उज्ज्वल यश संपादन केले. व्हॉलीबॉल व बास्केटबॉल या दोन क्रीडाप्रकारात कॉन्व्हेन्ट हायस्कूलने विजेतेपद प्राप्त केले. ही स्पर्धा मिलाग्रिस स्कूल आणि ज्युनिअर कॉलेज सावंतवाडी (जि. सिंधुदुर्ग) येथे झाली.
या स्पर्धेसाठी संस्थांअंतर्गत विविध शाळेतील संघांना आमंत्रित केले होते. विविध क्रीडाप्रकारात जवळपास एकूण १२ शाळा सहभागी झाल्या होत्या. व्हॉलीबॉल व बास्केटबॉल या दोन क्रीडाप्रकारात कॉन्व्हेन्ट हायस्कूलला विजेतेपद प्राप्त झाले. सेक्रेड हार्ट स्कूलमधील वीस विद्यार्थी या संघात होते. स्कूलच्या (शहर) व्यवस्थापिका सिस्टर आफरा, पर्यवेक्षक सिस्टर ॲनी, मुख्याध्यापिका सिस्टर जॉयलेट, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यशस्वी खेळाडूंचे अभिनंदन केले. या सर्व संघाला मुख्याध्यापिका सिस्टर जॉयलेट व क्रीडाशिक्षक समीर निकम व पंकज जोशी यांचे मार्गदर्शन लाभले.
