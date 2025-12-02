सहा महिन्यात ३ हजार ९ वाहनांवर कारवाई
पावस ः पावस येथे मोटारीची तपासणी करताना पोलिस.
पूर्णगडमध्ये वाहतूक शिस्तीची व्यापक मोहीम
सहा महिन्यात ३०९ वाहनांवर कारवाई ; दोन लाख २३ हजारांचा दंड वसूल
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २ ः पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमधून सागरी मार्ग असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ सुरू असते. या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असतात. या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या ३०९ वाहनचालकांवर गेल्या सहा महिन्याच्या कालखंडामध्ये कारवाई करून सुमारे २ लाख २३ हजाराचा दंड वसूल करण्यात आला.
सागरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये सागरी मार्ग व इतर मार्ग असल्याने अनेक वाहनचालक दुचाकी तसेच चारचाकी चालवताना वाहतुकीचे कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. त्यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असतात. याला आळा बसावा यासाठी पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्याच्या माध्यमातून अनेकवेळा नाकाबंदी करण्यात येते. गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत दुचाकी, मोटारीने वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी ३०९ वाहनचालकांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून दोन लाख २३ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईमुळे चालक वाहतुकीचे नियम पाळत असल्याचे चित्र काही प्रमाणात दिसत आहे.
कोट
आम्ही आमची दुचाकी चालवताना अपघात घडू नये या दृष्टीने हेल्मेट घालून प्रवास करत असतो. त्यामुळे नाकाबंदीमध्ये आम्हाला पोलिसांनी केव्हाही थांबवले नाही. कारण, ते आपल्या सुरक्षेच्यादृष्टीने कारवाई करत असतात. त्यामुळे वाहतुकीवेळी नियम पाळणे प्रत्येकाला बंधनकारक आहे.
--आदित्य भट, वाहनचालक, आदित्य भट, पावस
कोट
या नाकाबंदीच्या माध्यमातून या मार्गावरून जाणाऱ्या अनेक वाहनचालकांना आपण वाहने कशाप्रकारे चालवतो व किती वाहतुकीचे नियम पाळतो, याकडे पोलिसांचे लक्ष असते. याची जाणीव असल्यामुळे अनेकजण या गोष्टीची जाणीव ठेवून या मार्गावरून जात असतात तसेच या नाकाबंदीच्या माध्यमातून अवैधपणे धंदे चालवणाऱ्या लोकांना धाक निर्माण होतो.
---महेश मुरकर, पोलिस अंमलदार
