-डेमो पोलिस भरतीत ७५० विद्यार्थ्यांचा सहभाग

देवरुखात पोलिस भरतीची सराव मोहीम गाजली
जिजाऊ संस्थेचा पुढाकार; ७५० विद्यार्थ्यांचा सहभाग, निवासी प्रशिक्षण केंद्र रत्नागिरीत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जिजाऊ मोफत पोलिस भरती व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यात डेमो पोलिस भरती देवरूख येथे ए. एस. पी. महाविद्यालयाच्या मैदानात पार पडला. यासाठी जिल्ह्यातून ७५० विद्यार्थी सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष भरतीमध्ये मैदानी चाचणी, लेखी परीक्षा कशी घेतली जाते, याचा अनुभव विद्यार्थ्यांनी घेतला.
डेमो पोलिस भरतीचे उद्घाटन देवरूख येथील पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक उदय झावरे यांच्या हस्ते केले. महाराष्ट्र शासनामार्फत जाहीर झालेल्या १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त जागांच्या पोलिस भरतीच्या पार्श्वभूमीवर ही डेमो भरती घेण्यात आली. जिल्ह्यातील इच्छुक तरुणांना प्रत्यक्ष भरतीपूर्वी स्वतःचे मूल्यमापन करता यावे त्यानंतर त्यात सुधारणा करता याव्यात जेणेकरून प्रत्यक्ष भरतीमध्ये जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवती पोलिस प्रशासनात रूजू होतील, या उद्देशानेच जिजाऊ संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी या डेमो भरतीचे आयोजन केले होते. या भरतीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातून जवळपास ७५० विद्यार्थी सहभागी झाले होते. जिजाऊ संस्थेचे मोफत चालवले जाणारे एक निवासी प्रशिक्षण केंद्र पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात असलेल्या झडपोली येथे सुरू आहे. याच धर्तीवर रत्नागिरी शहरात १०० विद्यार्थ्यांचे दुसरे निवासी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा सांबरे यांचा मानस आहे. या भरतीत पहिल्या ७० विद्यार्थ्यांना या निवासी मोफत पोलिस भरती व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रात प्रवेश दिले जाणार आहेत. या भरतीत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना वरील जिजाऊ संस्थेच्या केंद्रांमध्ये मोफत प्रशिक्षण घेता येईल. या भरतीच्या व्यवस्थापन व नियोजनात संस्थेचे सचिव केदार चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेंद्र मांडवकर यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी जिजाऊ संस्थेचे स्पर्धा परीक्षा प्रकल्प संचालक संदीप पाटील, वाल्मिक बिलसोरे, भूषण बोरसे, गौरव खर्चे, हर्षल वानखेडे, ओंकार तिवरेकर, साहिल गोरे, दिशा भातडे, शीतल बोरसे, तन्वी कोलगे, अक्षरा लोखंडे यांनी परिश्रम घेतले.
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू
जिजाऊ संस्थेतर्फे रत्नागिरी जिल्ह्यात अनिवासी मोफत पोलिस भरती व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र रत्नागिरी, लांजा, सापुचेतळे, देवरूख, गुहागर, जाकादेवी या ठिकाणी कार्यरत आहेत.
