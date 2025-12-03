मुंबई विद्यापीठाच्या उपपरीसराला शैक्षणिक भेट
rat३p९.jpg-
P२५O०८२१७
रत्नागिरी : मुंबई विद्यापीठाच्या उपपरिसराला शैक्षणिक भेटीप्रसंगी देव, घैसास, कीर महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि उपपरिसराचे प्रमुख डॉ. किशोर सुखटणकर.
---
‘देव, घैसास, कीर’च्या विद्यार्थ्यांची
मुंबई विद्यापीठाच्या उपपरिसरास भेट
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : भारत शिक्षण मंडळाचे देव, घैसास, कीर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेमार्फत मुंबई विद्यापीठाच्या चरित्रकार पद्मभूषण डॉ. धनंजय कीर रत्नागिरी उपपरिसराला शैक्षणिक भेट देण्यात आली. यामध्ये विज्ञान शाखेच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
मुंबई विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपपरिसर येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात ‘हवामान साक्षरता आणि शाश्वत जीवन ः पर्यावरण विज्ञानातील करिअरचे प्रवेशद्वार’ या कार्यक्रमांतर्गत मनोरंजनात्मकरित्या पर्यावरणशास्त्र विषयांतर्गत विविध उपक्रमांची आखणी करण्यात आली. यामध्ये उपस्थित विद्यार्थ्यांचे समान गट करून त्यांना विविध उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागरूकता करण्यात आली. प्रा. ऋजुदा जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. उपपरिसराच्या विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या निसर्गातील दुर्मिळ वन्यप्राणी व वनस्पतींचे प्रदर्शन दाखवण्यात आले. त्यानंतर पर्यावरणाशी निगडित विविध उपक्रम घेण्यात आले. पर्यावरणशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. पांडुरंग पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना रत्नागिरी उपपरिसरामध्ये चालणाऱ्या एमएस्सी पर्यावरणशास्त्र या अभ्यासक्रमाविषयी माहिती दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.