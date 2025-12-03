सावंतावाडीत १३,४७५ जणांनी बजावला हक्क
सावंतवाडीत १३,४७५ जणांनी बजावला हक्क
पालिका मतदान; बूथ ८/१ येथे अल्प प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३ ः येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६९.३६ टक्के मतदानाची नोंद झाली. एकूण १९,४२९ पैकी १३,४७५ मतदारांनी मतदान केले. त्यात ६,९१७ महिला, तर ६,५५२ पुरुष मतदारांनी हक्क बजावला. बूथनिहाय मतदानाचे प्रमाण निश्चितच लक्षणीय ठरले असून, काही विभागांमध्ये मतदारांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून आला.
या निवडणुकीत बूथ क्रमांक ७/१ येथे मतदारांनी सर्वाधिक उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या बूथवर ६२८ मते पडली आणि टक्केवारी ७५.०३ इतकी विक्रमी नोंदवली गेली. याउलट, बूथ क्रमांक ८/१ येथे मतदारांचा सर्वांत कमी प्रतिसाद राहिला, जेथे ५५१ मते पडून टक्केवारी ६२.९० नोंदवण्यात आली.
बूथनिहाय आकडेवारी अशी..
बूथ*मते*टक्केवारी
१/१*६९३*६६.४
१/२*७३२*६७.५३
२/१*५२६*७२.३५
२/२*४९२*६९.३०
२/३*६६६*७४.२५
३/१*७४८*७०.७७)
३/२*७१८*६७.९३
४/१*८१२*७१.९२
४/२*५९०*६५.१२
५/१*७५१*६९.८६
५/२*६९६*७२.८०
६/१*५३१*७०.८९
६/२*५१४*६५.९०
७/१*६२८*७५.०३
७/२*६६५*७१.५८
८/१*५५१*६२.९०
८/२*६१२*६६.९६
९/१*४८४*६८.२७
९/२*६१६*७०.१६
१०/१*७०५*६६.६४
१०/२*७४५*७०.४२
