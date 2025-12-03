तरुणांनी हॉटेल व्यवसायाकडे वळावे
तरुणांनी हॉटेल व्यवसायाकडे वळावे
डॉ. अमोल राऊळ ः ‘पूर्णब्रह्म पर्व’मध्ये विविध स्पर्धांना प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ ः हॉटेल व्यवसायात करिअर करण्यासाठी येथील युवा वर्गाची वाटचाल कौतुकास्पद आहे. कोकणातील विद्यार्थी वर्ग आज हॉटेल व्यवसायाकडे वळत आहे. ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे, असे प्रतिपादन चिकित्सक समूहाच्या पाटकर वर्दे कॉलेजचे मुख्य शेफ डॉ. अमोल राऊळ यांनी केले.
चिकित्सक समूहाच्या पाटकर वर्दे कॉलेज, सॅटेलाइट सेंटर पिंगुळीतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘पूर्णब्रह्म पर्व ५’चे आयोजन ५ डिसेंबरपर्यंत केले आहे. कालपासून (ता. २) सुरू झालेल्या या महोत्सवात आंतरराज्य विविध स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्रासह गोव्यातील १७ महाविद्यालयांचा सहभाग आहे. आज दुसऱ्या दिवशी पाटकर वर्दे कॉलेजचे सेक्रेटरी डॉ. गुरुनाथ पंडित, मुख्य शिक्षण अधिकारी डॉ. माला खारकर, परीक्षक शेफ इशिजोत सुरीशेफ, भूषण दुगाडे, अद्वैत नेवगी, डॉ. अमोल राऊळ, समन्वयक नोएल फर्नांडिस, समन्वयक अमित गावडे, शेफ क्युरी फर्नांडिस, दीपिका, शशांक आमरे, देवांश देसाई, रोशन मोहंती, भावेश म्हापणकर, कौस्तुभ नाईक, प्रसन्न लाड आदी उपस्थित होते.
डॉ. राऊळ म्हणाले, ‘कोणत्याही क्षेत्रात वाटचाल करताना जिद्द, चिकाटी, मेहनत या त्रिसूत्रीसह आत्मविश्वास महत्त्वाचा आहे. कुडाळसारख्या भागातून हॉटेल व्यवसायात वाटचाल करत मी पाटकर वर्दे कॉलेजचा नामांकित शेफ बनलो. कोकणातील मुले हॉटेल मॅनेजमेंटमधून मोठमोठ्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये गेली पाहिजेत, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी गेली पाच वर्षे ‘पूर्णब्रह्म’सारख्या उपक्रमाचे आयोजन करत आहोत. हॉटेल व्यवसायात वाटचाल करताना त्या क्षेत्राची आवड महत्त्वाची आहे.’
आज फ्लॉवर सेटिंग, नॅपकिन फोल्ड, केक बॉस, क्विझ, सर्व्हिस स्प्रिंट, फ्लेमलेस कुकिंग, रील मेकिंग या स्पर्धा घेण्यात आल्या. उद्या (ता. ४) दहावी, बारावी विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा, टाकाऊपासून टिकाऊ, फ्लेमलेस कुकिंग, स्पोर्ट रिले, रील मेकिंग, एकपात्री अभिनय, प्लेट पेंटिंग स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.
