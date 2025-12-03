दिव्यांगांनी लुटला झिपलाईन, पॅरामोटरचा आनंद
रत्नागिरी : मालगुंड येथे पॅरामोटरचा आनंद लुटण्यासाठी स्वार झालेल्या वर्षाराणी सावंत. दुसऱ्या छायाचित्रात झिपलाईन येथे सुषमा सावंत, वर्षाराणी सावंत, स्मिता पाटील आदी.
दिव्यांगांनी लुटला झिपलाईन, पॅरामोटरचा आनंद
चेहऱ्यावर उत्साह ; रत्नागिरी हॅंडीकॅप पॅराप्लेजिक फाउंडेशनचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : अपंगत्वामुळे व्हीलचेअर हे जग बनलेल्या वर्षाराणी सावंत, दिव्यांग सुषमा सावंत व भंडारपुळे येथील स्मिता पाटील यांना रत्नागिरी हॅंडीकॅप पॅराप्लेजिक फाउंडेशनने अनोखी भेट दिली. आरे-वारे येथे झिपलाईन आणि मालगुंड येथे पॅरामोटर या धाडसी खेळांचा आनंद या दोघींनी घेतला. यामुळे या दिव्यांगांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमलले.
दिव्यांगांना अशा प्रकारे पर्यटनस्थळी जाणेच खूप कठीण असते; परंतु दिव्यांगांसाठी सर्व ती मदत करणाऱ्या रत्नागिरी हॅंडीकॅप पॅराप्लेजिक फाउंडेशनने अनेकांच्या जीवनात आनंद निर्माण केला आहे. वर्षाराणी श्रीपत सावंत (रा. मु. पो. निर्वाळ बहिरीचीवाडी, ता. चिपळूण) हिला वयाच्या २१व्या वर्षापासून मस्कुलर डिस्ट्रोफी या आजाराने अपंगत्व आले. हळूहळू अंगातली सर्व ताकद कमी होऊ लागली, शरीराचा तोल जाऊ लागला, पायाचे सांधे दुखायला लागले तसे चालणेही कमी झाले. हातात काठी घेऊन चालत होत्या. तशा परिस्थितीतही पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. आता घराबाहेर पडता येत नाही. घरातल्या घरातच हळूहळू स्वत:ची कामे करतात. बऱ्याच कामात आईची मदत लागते. अशा परिस्थितीत रत्नागिरी हॅंडीकॅप पॅराप्लेजिक फाउंडेशनने तिला पर्यटन सफर घडवली व साहसी खेळांचा आनंद दिला. यासाठी आरे-वारे येथील ओशन फ्लाय झिपलाइनचे खूप सहकार्य लाभले.
या वेळी सूरज चव्हाण, अर्पित भोसले, अर्सलान पटेल, आदित्य पाटील, रसिका वारेकर, तीर्था शिवलकर, सिद्धेश पालिये व जितेंद्र शिंदे आणि रत्नागिरी हॅंडीकॅप पॅराप्लेजिक फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सादिक नाकाडे व सदस्य समीर नाकाडे यांनी सहकार्य केले.
