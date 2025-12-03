-उड्डाणपुलासाठी खोदलेला खड्डा धोकादायक
चिपळूण ः पाग-बौद्धवाडी येथे उड्डाणपुलासाठी खोदलेला चर.
उड्डाणपुलासाठी खोदलेला खड्डा धोकादायक
चिपळुणातील पाग-बौद्धवाडी; वाहने कलंडण्याचा धोका वाढला
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ ः शहरातून जाणार्या मुंबई-गोवा महामार्गावर उड्डाणपूल उभारण्याचे काम सुरू आहे. पाग बौद्धवाडी परिसरात खोदकामासह भरावाचे काम सुरू आहे. हे काम करत असताना रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीच उपाययोजना संबंधित ठेकेदाराकडून होत नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. रस्त्यावर सूचनाफलक नाही. त्यामुळे उड्डाणपुलासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात वाहने कलंडण्याचा धोका आहे.
बहादूरशेख नाक्यापासून येथील प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत उड्डाणपूल बांधला जाणार आहे. प्रांताधिकारी कार्यालय ते पाग बौद्धवाडीपर्यंतचा रस्ता उताराचा असणार आहे. या ठिकाणी सध्या दोन्ही बाजूने मातीचा भराव करणे, भराव पसरू नये यासाठी रेडिमेड प्लेट लावण्याचे काम सुरू आहे तसेच सेवारस्त्यापासून तीन फूट खोल मोठे चर मारण्यात आले आहेत; मात्र सुरक्षेच्यादृष्टीने कोणत्याच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने सिमेंट पोत्यात माती धरून ही माती भरलेली पोती रस्त्याच्या कडेला ठेवण्यात आली आहेत. पाग-बौद्धवाडी परिसरात पथदीप नाहीत. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून ये-जा करणारी सर्व वाहने याच मार्गावरून प्रवास करतात. येथे रात्री विजेची सोय नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांच्या लाईटवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. रात्री येथे खासगी आरामबस मोठ्या प्रमाणावर धावतात. त्यामुळे येथे अपघाताचा धोका आहे.
पाग-बौद्धवाडी परिसरात खोदकाम केले आहे. येथे मातीचे ढीग ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे धुळीचा त्रास होत आहे. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्या रस्त्याकडेला घसरून अपघात झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आम्ही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात सुधारणा केली जाते; मात्र काही दिवसातच पुन्हा जैसे थे स्थिती निर्माण होत आहे. येथे चालकाचे लक्ष विचलित होऊन अपघाताची शक्यता आहे.
-उमेश जाधव, नागरिक
पाग-बौद्धवाडी परिसरातील काही नागरिकांनी उड्डाणपुलाच्या कामात ठेकेदाराकडून सुरक्षेबाबत दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. आम्ही ठेकेदाराला समज दिली आहे. दोन दिवसात खोदलेल्या खड्ड्यात मातीचा भराव केला जाईल. अपघात टाळण्यासाठी आम्ही सर्व उपाययोजना करत आहेत.
--शाम खुणेकर, सहाय्यक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, चिपळूण
