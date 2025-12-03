पाणी योजनेसाठीच्या ब्लास्टिंगने दगड घरावर
‘ब्लास्टिंग’ने हादरला उक्ताडचा परिसर
पाणी योजनेसाठीचे काम ; अनेक घरांवर दगड, नागरिक संतप्त, पवानगी नसल्याचे उघड
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ : गुहागर बायपास मार्गावर उक्ताडनजीक ग्रॅव्हिटीच्या पाणी योजनेसाठी विनापरवाना ब्लास्टिंग केले आहे. सुरुंग लावल्याने त्याचे दगड उक्ताड कानसेवाडी भागातील घरांवर पडल्याने येथील नागरिक थेट बायपास मार्गावरील सुरुंग लावलेल्या ठिकाणी जमा झाले आणि त्यांनी संबंधित ठेकेदारास रोखले. या वेळी संबंधित ठेकेदाराकडे सुरुंग लावण्याची कोणतीच परवानगी नसल्याचे उघड झाले आहे.
शहरात सध्या ग्रॅव्हिटीच्या पाणीयोजनेचे पाईप टाकण्याचे काम सुरू आहे. गुहागर बायपास रस्त्याच्या साईडपट्टीलगत या पाणीयोजनेचे पाईप टाकण्यात येत आहेत. त्यासाठी चर खोदण्यात आला आहे; मात्र, काही ठिकाणी कातळ लागल्याने संबंधित ठेकेदाराने त्या ठिकाणी ब्रेकरचा वापर करण्याऐवजी थेट ब्लास्टिंग केले आहे. गेले तीन-चार दिवस या भागात सुरुंग लावण्यात येत आहेत; मात्र, आज दुपारी या ठिकाणी सुरुंग लावल्यानंतर काही दगड उडून उक्ताड कानसेवाडीतील मंगेश भोसले, रसिक भोसले, चव्हाण यांच्या घरावर दगड पडले. यामुळे येथील नागरिक थेट बायपास रस्त्यावर आले व संबंधित ठेकेदारास धारेवर धरले. परवानगी नसताना ब्लास्टिंग लावण्यात कुणी सांगितले? असा जाब विचारला. या वेळी संबंधित ठेकेदाराने यापुढे ब्लास्टिंग करणार नाही, असे आश्वासन दिले. याची दखल आता पालिकेने घेतली असून, नागरिकांनी पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार केली आहे.
चौकट ः
ठेकेदाराला नोटीस
पाणीयोजनेची पाईपलाईन टाकणाऱ्या संबंधित ठेकेदाराला नगर परिषदेने खोदाईसाठी ब्लास्टिंगची कोणतीही परवानगी दिलेली नाही; मात्र, तरीही ब्लास्टिंग झाल्याची दखल घेत तत्काळ संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे. आता संबंधित ठेकेदाराकडून पुन्हा अशा प्रकारचे ब्लास्टिंग होणार नाही, असे कबूल केल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता रोहित खाडे यांनी सांगितले आहे.
