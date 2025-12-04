दापोलीतील शेतकऱ्यांना दिली माहिती
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग
कृषी अधिकाऱ्यांची माहिती; ‘एआय’वर आधारित कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
गावतळे, ता. ४ ः दापोली येथील वराडकर बेलोसे कला-वाणिज्य महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाविस्तार ‘एआय अॅप’ या विशेष कार्यशाळा झाली. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषी क्षेत्रातील उपयोग, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल साधनांची उपयुक्तता आणि एआयद्वारे कृषीविकासाची संकल्पना या सर्व विषयांवर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
दापोलीतील विशेष कार्यशाळेला मंडळ कृषी अधिकारी दादासो पवार, उपकृषी अधिकारी उदय बंगाल, उपकृषी अधिकारी मीनल शिंदे, सुरज रहाटे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. लक्ष्मण सीताफुले यांनी केले. त्यांनी महाविस्तार एआय अॅपचा शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन शेतीकार्यातील वापर, पीक व्यवस्थापन, माती परीक्षण, पिकांच्या रोगनिदानासाठी एआयचे महत्त्व आणि कृषी शिक्षणाशी त्याची सांगड यावर प्रकाश टाकला. या प्रसंगी डॉ. गणेश मांगडे यांनी एआय तंत्रज्ञानामुळे कृषिक्षेत्रात घडणाऱ्या नवनवीन बदलांची माहिती दिली. पीक अंदाज, शेतमालाचा बाजारभाव, हवामान बदल तसेच स्मार्टशेतीसाठी आवश्यक कौशल्ये यावर प्रकाश टाकला तर पवार यांनी विद्यार्थ्यांनी एआय तंत्रज्ञानाचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात करण्याची गरज अधोरेखित करतानाच शेतकरी आणि कृषिक्षेत्राशी निगडित सर्वांनी तंत्रज्ञानासोबत राहणे ही काळाची गरज आहे, असे सांगितले.
या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना महाविस्तार एआय अॅपचे प्रात्यक्षिक देण्यात आले. अॅपद्वारे माती आरोग्यकार्ड, पिकांचे रोग ओळख, खत व्यवस्थापन, हवामान अंदाज तसेच शेतकरी सल्ला सेवा सहज उपलब्ध होऊ शकते, याची माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली.
