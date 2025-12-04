शिक्षकांना ''बीएलओ'' कामातून वगळा
कुडाळः येथे कुडाळ प्राथमिक शिक्षक समिती शिष्टमंडळातर्फे तहसीलदार सचिन पाटील यांना निवेदन देताना अध्यक्ष शशांक आटक व इतर शिक्षक. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
शिक्षकांना ‘बीएलओ’ कामातून वगळा
प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी; कुडाळ तहसीलदारांना शिष्टमंडळाचे निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ४ः तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांना ‘बीएलओ’ या अशैक्षणिक कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कुडाळच्या शिष्टमंडळाने तहसिलदार सचिन पाटील यांची भेट घेऊन केली. या मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. यावेळी तालुकाध्यक्ष शशांक आटक, स्वामी सावंत, प्रवक्ता संतोष वारंग उपस्थित होते.
शिक्षक समिती शिष्टमंडळाने यावेळी तहसीलदार पाटील यांच्यासोबत चर्चा केली. निवेदनात म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षकांना दिलेले नियुक्ती आदेश शासन आदेशाला धरून नाहीत. हे काम प्रत्यक्ष निवडणुकीचे नसल्याने व २०२४ च्या शासन आदेशानुसार शिक्षकांसाठी अशैक्षणिक म्हणून ठरविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक रद्द होण्याची मागणी कायम असून ती न्याय्य आहे. ॲनरॉईड फोन शिक्षकांचा वैयक्तिक व खासगी मालकीचा आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमामध्ये अशाप्रकारे खासगी व वैयक्तिक मालकीचे साहित्य कर्मचाऱ्यास वापरण्यास सांगण्याची तरतूद नाही. हे साहित्य प्रशासन अथवा निवडणूक आयोगाने पुरविणे बंधनकारक आहे.
ऐन अध्यापनाच्या काळात शिक्षकांना प्रत्यक्ष प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे म्हणजे बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचा भंग करण्यासारखा आहे. त्यामुळे पुढील मुद्दयांचा विचार करता ‘बीएलओ’ काम करणे प्राथमिक शिक्षकांना बंधनकारक नाही. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करताना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी आवश्यक कामाव्यतिरिक्त निवडणूक विषयक नियमित चालणारी कामे करणे ही अशैक्षणिक कामात वर्गीकृत केलेली आहेत. त्यामुळे बीएलओ काम करणे शिक्षकास बंधनकारक नाही.
बीएलओ काम हे ऐच्छिक काम आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीचे काम नाकारता येत नाही; परंतु निवडणूक अनुषंगिक कामे ही ऐच्छिक असतात. आरटीई कायद्यानुसार निवडणूक कामामध्ये शिक्षकांना केवळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी विधीमंडळ व संसद निवडणूक कामे देता येतील. इतर निवडणूक कामे देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. शाळेची अधिकची पटसंख्या व चार वर्ग आणि एक शिक्षक अशी परिस्थिती असताना नाहक प्राथमिक शिक्षकांनाच बीएलओ कामी लावू नये. इतरही कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय कामात सहभाग घ्यावा. या कामातून प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
गंभीर आजारी, समस्याग्रस्त शिक्षकांना कामातून वगळू
यावेळी तहसीलदार पाटील यांनी सांगितले की, हे आदेश निवडणूक आयोगाचे असल्याने सर्व शिक्षकांना बीएलओ कामातून वगळता येणार नाही, पण गंभीर आजारी, समस्याग्रस्त शिक्षकांना वगळण्यात येईल, असे सागितले.
