''तथागत'' पतसंस्थेचे दायित्व स्वीकारा

कणकवली ः तथागत नागरी पतसंस्थेचा प्रथम वर्धापन दिनी नामफलकाचे अनावरण करताना अरविंज वळूजू, सूर्यकांत कदम, मोहन जाधव व इतर मान्यवर.
अरविंद वळंजूः कणकवलीत प्रथम वर्धापन दिन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ः पतसंस्थेच्या माध्यमातून समाजाला एक नवे दालन खुले करून दिला आहे. याची संधी समाजाच्या सर्व घटकांनी घेऊन ही पतसंस्था नावारुपास आणण्याची जबाबदारी घेऊन समाजातील प्रत्येक घटकाने पतसंस्थेचे दायित्व स्वीकारावे, असे आवाहन तथागत नागरी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अरविंद वळंजू यांनी वर्धापन दिन सोहळ्यात केले.
जिल्ह्यात बौद्ध समाजाच्या सर्वसमावेशक समाजाची प्रथमच सुरू झालेल्या तथागत नागरी पतसंस्थेचा प्रथम वर्धापन दिन बुधवारी (ता. ३) कणकवली येथील मुख्य कार्यालयात विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. यावेळी पतसंस्थेचे अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी वळंजू, उपाध्यक्ष सूर्यकांत कदम, संचालक मोहन जाधव, रमेश कदम, सुहास कदम, प्रमोद कासले, सिद्धार्थ कदम, के. एस. कदम, श्रद्धा कदम, व्यवस्थापक सुनील कदम उपस्थित होते.
प्रारंभी अध्यक्ष वळंजू, उपाध्यक्ष कदम व मान्यवरांच्या हस्ते नामफलकाचे अनावरण व तथागत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात आले. बुद्धवंदना, त्रिशरण व भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. प्रास्ताविक सूर्यकांत कदम यांनी करून पतसंस्थेच्या वर्षभरातल्या वाटचालीचा आढावा घेतला.
बौद्ध समाजाच्या पहिल्या पतसंस्थेचे वर्षभरातील वाटचाल कौतुकास्पद असल्याने पतसंस्थेच्या या जडणघडणीत सर्व समाजाने योगदान द्यावे, असे आवाहन श्री. वळंजू यांनी केले. यावेळी मोहन जाधव, प्रमोद कासले, रमेश कदम, सुहास कदम, सिद्धार्थ कदम, के. एस. कदम, आनंद धामापूरकर, श्रद्धा कदम यांच्यासह भीमराव कदम, बाजीराव कांबळे, स्वाती कदम, ममता जाधव, ज्योती कदम आदींनी शुभेच्छा दिल्या.
सेवानिवृत्त शिक्षिका ममता जाधव, स्वाती कदम यांचा सत्कार करण्यात आला. श्रद्धा कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. पतसंस्थेचे व्यवस्थापक सुनील कदम यांनी आभार मानले.
