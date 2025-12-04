-श्रीशा पिंपरकर राष्ट्रीय स्तरावर चमकली
श्रीशा पिंपरकर
श्रीशा पिंपरकरची राष्ट्रीयस्तरावर चमक
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ४ ः संगमेश्वर तालुक्यातील निढळेवाडी या छोट्याशा गावातील केवळ सहा वर्षांची श्रीशा अनुप पिंपरकर हिने गीता पठणाच्या लौकिकात आपला ठसा उमटवत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. नॅशनल चिन्मय गीता फेस्ट २०२५ या प्रतिष्ठित स्पर्धेत तिने देशभरातून आलेल्या स्पर्धकांत बाजी मारत राष्ट्रीय स्तरावर तिसरा क्रमांक पटकावला.
पुण्यात झालेल्या चिन्मय मिशन मुंबई आयोजित ‘श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १५ – पुरुषोत्तम योग’ या राज्यस्तरीय स्पर्धेत द्वितीय क्रमांकाची कमाई करून श्रीशाने आधीच आपल्या प्रतिभेची ताकद दाखवली होती. त्याच यशाच्या जोरावर तिची राष्ट्रीय फेरीसाठी निवड झाली आणि २९ नोव्हेंबरला झालेल्या अंतिम स्पर्धेत तिने पुन्हा आपली चमक सिद्ध केली. लहान वयात गीतेचे पठण, अर्थ आणि भावार्थ आत्मसात करून मिळवलेले हे यश गावभर अभिमानाने साजरे केले जात आहे.
