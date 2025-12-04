‘एक्स्पायरी डेट’मधून पाश्चात्त्य विचारांचा विनोदी वेध
रत्नागिरी ः राज्य नाट्य स्पर्धेत श्री शिवाई सहकारी पतसंस्थेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या ‘एक्स्पायरी डेट’ या नाटकातील एक क्षण. (नरेश पांचाळ ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
‘एक्स्पायरी डेट’मधून पाश्चात्त्य विचारांचा विनोदी वेध
शिवाई सहकारी पतसंस्थेचे सादरीकरण ; रंगतदार नाटकाला रसिकांची दाद
नरेश पांचाळ ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ ः पाश्चिमात्य जीवनशैलीचे आणि वृद्ध–पालकांविषयी बदललेल्या दृष्टिकोनाचे दर्शन ‘एक्स्पायरी डेट’ या नाटकातून लेखक चैतन्य सरदेशपांडे यांनी प्रभावीपणे मांडले आहे. ‘माणसाच्या मृत्यूची तारीख कुणीही ठरवू शकत नाही’ या केंद्रस्थानी असलेल्या संकल्पनेला विनोदी ढंगाची जोड देत श्री शिवाई सहकारी पतसंस्था, येळवण यांनी राज्य नाट्यस्पर्धेत हे नाटक उजळून टाकले.
नाटकाची सुरुवातच मृत झालेल्या व्यक्तीनंतर डीजे वाजवून होते. या कथेत नाना कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हे वयोवृद्ध दांपत्य. त्यांचा मुलगा अजय परदेशात पत्नी आणि मुलांसोबत राहतो; पण तो आई–वडिलांची काळजी घेण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या मृत्यूची वाट पाहण्यासाठीच सतत संपर्कात असतो. इमारतीतील रहिवासीही मिश्कील स्वभावाचे. लग्नात जशी बँडबाजा असतो तसा मृत्यूनंतरही इथे डीजे आणि बँडबाजा वाजवला जातो.
नाना डीजेच्या तालावर नाचत असताना अचानक बेशुद्ध पडतात. डॉक्टर तपासणी करतात. ही बातमी इमारतीतील काही रहिवासी अजयला देतात. ‘नाना मेले तर त्याच दिवशी देशात येता येणार नाही’ या विचाराने तो आईकडून वडिलांची ‘एक्स्पायरी डेट’ काढण्याची विनंती करतो आणि त्यासाठी डॉक्टरलाही पाचारण करतो. या ‘मृत्यूच्या तारखे’साठी लग्नपत्रिकेप्रमाणे पत्रिका छापली जाते. घरात मंगलकार्याची धांदल, रडणारे लोक, गिटार, सनईवाले यांना आधीच बोलावण्यात येते.
निर्धारित दिवस जवळ येत असतो. सारेच तयारीत असतानाच, रिहर्सलदरम्यान नाना निपचित पडतात. सर्वांना वाटते, ‘नाना गेले!’, म्हणून रडारड सुरू होते; पण डीजेचा आवाज लागताच नाना उठून बसतात! अखेरीस मुलगा पुन्हा न येण्यासाठी परदेशात परत निघून जातो. विनोदी चढ-उतारांनी सजलेला हा कथाभाग रसिकांना खिळवून ठेवतो. उत्तरोत्तर रंगत जाणाऱ्या या नाटकाला प्रेक्षकांची उत्स्फूर्त दाद मिळाली.
* पात्र परिचय
नाना ः चिंतन तांबे, आई ः पल्लवी माने, म्हातारी ः अर्चना पाटील, राजू ः बाबली मयेकर, डॉक्टर ः नयन जोशी. मॅनेजरः निखिल मेस्त्री. अजय ः शुभम दाभाडे.
* सूत्रधार आणि सहाय्य
दिग्दर्शक ः चिंतन तांबे, नेपथ्य, विजय मिरगे, दीपक नगराळे. संगीत संयोजन ः हरेश बने, प्रथमेश नाईक. प्रकाश योजना ः साई शिर्सेकर. वेशभूषा ः गौरवी भोसले. सोनाली राजे. रंगभूषा ः उदयराज तांगडी. रंगमंच व्यवस्था ः श्रद्धा माळवदे, पूजा देशमुख, प्राची रिंगे, यज्ञा सावंत. विशेष आभार श्रीरंग संस्था रत्नागिरी.
आजचे नाटक...
नाटक ः जन्मवारी. सादरकर्ते ः कोतवडे पंचक्रोशी माजी विद्यार्थी संघ, कोतवडे-रत्नागिरी. स्थळ ः स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर नाट्यगृह, रत्नागिरी. वेळ ः सायंकाळी ५ वाजता.
