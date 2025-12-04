माकडांच्या वाढत्या उपद्रवावर कुडाळात उपाययोजना राबवा
swt421.jpg
08446
कुडाळः शहरात माकडांच्या वाढलेल्या उपद्रवासंदर्भात ठाकरे शिवसेनेतर्फे वनविभागाला निवेदन देण्यात आले. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
माकडांच्या वाढत्या उपद्रवावर
कुडाळात उपाययोजना राबवा
ठाकरे शिवसेनाः वनविभागाला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ४ः शहरात माकडांच्या वाढलेल्या उपद्रवासंदर्भात कुडाळ ठाकरे शिवसेनेतर्फे आज वनविभागाची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. यावेळी शहरात माकडांमुळे भातशेती, केळी, नारळ बागांच्या होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भात कुडाळ वनक्षेत्रपाल सावंत यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. कुडाळ शहरात सांगिर्डेवाडी, कुंभारवाडी, केळबाईवाडी व कविलकाटे भागात ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात माकडांचा वावर आहेत, त्या परिसरात तत्काळ माकड पकडण्याचे पिंजरे लावण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली तसेच शहरात माकडामुळे शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तत्काळ द्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. या सर्व मागण्यांना वनक्षेत्रपाल कुडाळ सावंत यांनी समाधानकारक उत्तर देऊन तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट, संदीप महाडेश्वर, अमित राणे, बाळा वेंगुर्लेकर, गुरुनाथ गडकर, रोहन शिरसाट, सुरेंद्र तेली, नागेश जळवी, दिनार शिरसाट, आपा राणे, प्रथमेश राणे, सुशील चिंदरकर, नितीन सावंत, संजय मसुरकर, प्रथमेश राणे, विशाल राणे व सांगिर्डेवाडी येथील शेतकरी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.