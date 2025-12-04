''त्या'' परप्रांतीयांची पोलिसांत नोंद आहे का0
सावंतवाडीः येथे पत्रकार परिषदेत शिंदे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी युवा सेना तालुकाप्रमुख क्लेटस फर्नांडिस.
संजू परब ः आचारसंहिता संपताच सर्वपक्षीय मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ ः परप्रांतातील गुंड प्रवृत्तीचे लोक आणून कार्यकर्त्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे. उद्या हे लोक येथे गंभीर गुन्हा करुन आपल्या राज्यात पसार झाले तर त्याला जबाबदार कोण? अशा माणसांची स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद आहे का? असल्यास त्यांची नावे जाहीर करा, अशी मागणी शिंदे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी करत आचारसंहिता संपताच या प्रकाराविरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
श्री. परब यांनी आज आपल्या संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत युवा सेना तालुकाप्रमुख क्लेटस फर्नांडिस उपस्थित होते. श्री. परब पुढे म्हणाले, "येथील पालिकेच्या निवडणुकीत यावेळी मतदानाचा टक्का वाढल्याने त्याचा फायदा शिवसेनेला होणार आहे. ज्या-ज्या लोकांनी मतदानाचा पवित्र हक्क बजावत लोकशाही जिवंत ठेवली, त्यांना मी धन्यवाद देतो. मात्र, शांत आणि सुसंस्कृत अशी ओळख असलेल्या सावंतवाडीमध्ये परप्रांतातील गुंड प्रवृत्तीचे लोक आणून कार्यकर्त्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रकार होणे दुर्दैवी आहे. आज आमच्या कार्यकर्त्यावर ती गाडी अडवली म्हणून गुन्हे दाखल केले, आम्ही सोडवायला गेलो तर आमच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले. जी गाडी अडविली त्या गाडीत पोलिस कर्मचारी होता. यावरुन परप्रांतातील त्या गुंड प्रवृत्तीचे लोकांना पोलिस संरक्षण होत का0 तो पोलिस कुणासाठी होता0 शिवाय तो त्या गाडीत का होता? तो कुणाच्या संरक्षणासाठी होता? हा प्रश्न आहे. पोलिसांनी याचा खुलासा करावा. ती गाडी भाजपच्या विशाल परब यांची असून त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. परप्रांतातील लोकांचे येथे काम काय? उद्या हे लोक येथे गंभीर गुन्हा करुन आपल्या राज्यात पसार झाले तर त्याला जबाबदार कोण? या सगळ्या विषयांवर जिल्ह्यात आळा बसावा म्हणून अचारसंहिता संपताच सर्वपक्षीय मोर्चा आम्ही काढणार आहोत."
