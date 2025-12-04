साकारलेली गौळण प्रेक्षकांच्या पसंतीस
संगमेश्वर ः नमनमध्ये श्लोक देवरूखकरने साकारलेली गौळण.
गौळण प्रेक्षकांच्या पसंतीस
संगमेश्वर, ता. ४ ः कोकणातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोककला जिवंत ठेवण्याचं काम आजही अनेक मंडळे करत आहेत. संगमेश्वर येथील आठ वर्षांचा श्लोक देवरूखकर याने नमनात साकारलेल्या गौळणीच्या स्त्री भूमिका लोकांच्या पसंतीस पडली आहे. त्याने अप्रतिम नृत्य सादर केले आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील शिवशंभो नाट्य नमन मंडळाचं काही दिवसांपूर्वी मुंबईत सादरीकरण झाले. प्राथमिक शाळेत शिकणारा श्लोक हा सुरुवातीपासूनच कलाप्रेमी आहे. नृत्य, अभिनय आणि लोककलांकडे त्याचे आकर्षण असल्याने तो नमनकलेत उतरला आणि पहिल्याच प्रयत्नात सगळ्यांचे मन जिंकले. याबाबत श्लोक म्हणाला, लोककला टिकून राहिली पाहिजे म्हणून मी, आई आणि मामाला सांगितलं की, मला नमनमध्ये भाग घ्यायचा आहे. त्यांनी लगेच पाठिंबा दिला.
