बियाणी बालमंदिरमध्ये प्रार्थना पठणाला प्रतिसाद
रत्नागिरी : स्वामी स्वरूपानंद सेवा मंडळ आयोजित बियाणी बालमंदिरात आरती, प्रार्थना पठणामध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांसमवेत मान्यवर.
बियाणी बालमंदिरमध्ये प्रार्थना पठण स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ : स्वामी स्वरूपानंद सेवा मंडळ पावस आणि गो. भ. बियाणी बालमंदिर यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात येणाऱ्या पाठांतर उपक्रमात शहरातील १०७ विद्यार्थी सहभागी झाले. यावेळी स्वामी स्वरूपानंद सेवा मंडळाचे कार्याध्यक्ष जयंत देसाई, शुभांगी देसाई, भारत शिक्षण मंडळाचे सदस्य राजेंद्र कदम, संजय चव्हाण उपस्थित होते. सहभागी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते रंगभरण पुस्तक व प्रशस्तीपत्रक बक्षीस म्हणून देण्यात आले.
प्रत्येक शाळेतील उत्तमोत्तम मुलांची निवड करण्यात आली. त्यांची नावे अशी ः सोहम मुळ्ये, रूही आग्रे, दुर्गा देवल, मीरा सुर्वे, समर्थ नागवेकर, अनुश्री नवेले, सर्वद ठावरे, याचना गोरिवले, गार्गी पाथरे, विरा नावले, ओम पवार, दक्ष भोंबल, दिव्य मुंगणेकर, जिजा महाडिक, आरोही शितूत, रुद्र गुरव, सान्वी धुळप, श्रीनय बाणे, तिर्था परकर, ओनिश अलकुटे, अनन्या डोंगरे, अनुश्री दुकले, राही झोरे, नाविण्या पाचकुडे, अन्वी भिंगारे, चार्वी जोशी, समृद्धी कांबळे, मिहीर बेंद्रे, दर्श पवार, देवांग पटवर्धन, गौरांग जुवेकर, वेदांत तांबे, अत्रेय तोंडवळकर.
