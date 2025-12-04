लेक लाडकी
‘लेक लाडकी’चा २,८९६ बालिकांना लाभ
जिल्ह्यात १ कोटी ४४ लाखांचे वाटप ; पाच टप्प्यात रक्कम अदा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ : जिल्ह्यातील २ हजार ८९६ बालिकांना राज्य सरकारच्या ‘लेक लाडकी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. यासाठी १ कोटी ४४ लाख ८० हजार रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात आली.
‘लेक लाडकी’ योजना राज्यशासनाने बालिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लागू केली आहे. वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या तसेच पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेद्वारे मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन, शिक्षणाला चालना, कुपोषण कमी करणे, मुलींचा मृत्यूदर घटवणे आणि बालविवाह रोखणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत टप्प्याटप्याने आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत बालिकेला दिले जाणार आहे. जन्मानंतर ५ हजार, पहिलीला प्रवेश घेतल्यावर ६ हजार, सहावीला ७ हजार, अकरावीत ८ हजार रुपये आणि मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५ हजार रुपये, अशा प्रकारे एकूण १ लाख १ हजार रुपयांच्या लाभार्थी लाभाची मदत जिल्ह्यातील बालिकांसाठी आहे. ही योजना मोठा दिलासा मानली जात असून, योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणात आणि जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असा विश्वास बालकल्याण विभागाने व्यक्त केला आहे.
तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची संख्या
मंडणगड* २३
दापोली* २९५
खेड* २५०
चिपळूण* ५०९
गुहागर* २१६
संगमेश्वर* २२९
रत्नागिरी* ७८८
लांजा* १६०
राजापूर* २३३
