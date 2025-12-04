पान एक-मांगवलीत बिबट्याचा तरुणावर हल्ला
उंबर्डे ः बिबट्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या विजय आयरे याच्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले.
प्रकृती गंभीर; गावातील पुलावर थांबला असता प्रकार
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ४ ः मांगवली आयरेवाडी येथील पुलावर थांबलेल्या विजय अशोक आयरे (वय २७) या तरुणावर बिबट्याने हल्ला केला. त्याच्यासोबत असलेल्या पुतण्याने आरडाओरडा केल्यानंतर बिबट्या पळून गेला. या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर उंबर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. हा प्रकार बुधवारी (ता.३) रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास घडला.
मांगवली येथील विजय आयरे आणि गंधार आयरे (वय २१) हे काका-पुतणे दुचाकीवरून प्रवास करीत होते. मांगवली आयरेवाडी येथील पुलावर ते साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास पोहोचले. तेथे काही मिनिटे थांबले असता विजय याच्यावर झुडपात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने पाठीमागून हल्ला केला. यामुळे तो जमिनीवर कोसळला. अचानक झालेल्या हल्ल्याने तो गोंधळून गेला. त्याच्यासोबत असलेला पुतण्या गंधार याने आरडाओरडा केला. त्यानंतर बिबट्या झुडपाच्या दिशेने पळून गेला. गंधार याने गंभीर जखमी झालेल्या विजयला आधार देत ही माहिती गावातील काही लोकांना दिली. स्थानिक ग्रामस्थ तातडीने घटनास्थळी आले. त्यांनी जखमी विजयला उंबर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. तेथे त्याच्यावर उपचार सुरू असून, त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. दरम्यान, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मांगवली परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार असून, येथील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
कोट
मांगवली परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून बिबट्याचा वावर आहे. अनेकदा तो लोकांच्या निदर्शनास आला आहे. मागील वर्षभरात पाच ते सहा जनावरांवर बिबट्याने हल्ला केला आहे. त्यामुळे आम्ही सातत्याने वनविभागाकडे बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.
- शिवाजी नाटेकर, सरपंच, मांगवली
