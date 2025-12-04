-खेर्डी, चिपळुणात दत्तजयंतीला भाविकांची गर्दी
चिपळूण ः खेर्डी येथील दत्तमंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी केलेली गर्दी.
खेर्डी, चिपळुणात दत्तजयंती उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ४ : चिपळूण येथील दत्तमंदिरात आज सकाळी दिगंबरा दिगंबराच्या अखंड भजनात व श्री गुरूदेव दत्तच्या गजरात भक्तिमय वातावरणात दत्त जन्मकाळ सोहळा मोठ्या उत्साहात झाला.
दत्तजयंतीनिमित्त आज शहरातील विविध दत्तमंदिरात धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दत्तमंदिरांना आकर्षक विद्युत रोषणाईसह फुलांची आरास करण्यात आली होती. चिपळूण मध्यवर्ती बसस्थानक आणि खेर्डी येथील दत्तमंदिरात दत्तदर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होती. पहाटे साडेतीन वाजता काकड आरती व पूजा, सकाळी सात ते बारा या वेळेत अनेक भक्तांनी श्रींवर पंचामृत अभिषेक झाला. दुपारी साडेबारा वाजता श्रींच्या चरण कमलावर महापूजा करण्यात आली. जन्मकाळ सोहळ्यासाठी चांदीचा पाळणा विविध रंगाच्या फुलांनी आकर्षक सजवला होता. भाविकांनी पाळण्यावर गुलाल व फुलांची मुक्तहस्ताने उधळण केली. जन्मकाळानंतर येथील दत्तमंदिरात पारंपरिक पाळणागीते, आरती, प्रार्थना करण्यात आली. रात्री दहानंतर मंदिरात धूप, दीप, आरती व पालखी सोहळा झाला.
