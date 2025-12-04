स्ट्रॉंगरूमच्या ''सीसीटीव्ही'' क्षमतेत वाढ
swt426.jpg
08519
मालवणः सर्वपक्षीय उमेदवारांच्या मागणीनुसार स्ट्रॉंगरूममधील सीसीटीव्ही फुटेजचा दुसरा स्क्रीन हॉलमध्ये बसविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. (छायाचित्र - प्रशांत हिंदळेकर)
स्ट्रॉंगरूमच्या ‘सीसीटीव्ही’ क्षमतेत वाढ
मालवणात निर्णयः ठाकरे, शिंदे शिवसेनेने घेतला होता आक्षेप
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ४ : येथील पालिकेतील स्ट्रॉंगरूममध्ये लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची क्षमता वाढविण्याबरोबरच प्रवेश हॉलमध्ये सीसीटीव्हीचा दुसरा स्क्रीन लावण्याची उमेदवारांची मागणी निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पाटील यांच्यासह सर्व पक्षांच्या उमेदवार त्यांचे प्रतिनिधी व पोलिसांच्या उपस्थितीत पूर्ण करण्यात आली. यामुळे सर्वपक्षीय उमेदवारांनी समाधान व्यक्त केले.
येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सर्व मतदान केंद्रावरील मतपेट्या पालिकेतील स्ट्रॉंगरुममध्ये आणून ठेवल्या होत्या. मात्र, हा स्ट्रॉंगरूम योग्य नसल्याचा आरोप ठाकरे शिवसेना व शिंदे शिवसेना उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी केला होता. स्ट्रॉंगरूमचा दरवाजा कमजोर असल्याने आणि मतमोजणी पुढे ढकलल्याने २१ तारखेपर्यंत मतपेट्या सुरक्षित राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित करत चांगला दरवाजा लावण्यात यावा. चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात यावा, स्ट्रॉंगरूममध्ये लावलेल्या सीसीटीव्हीचे प्रक्षेपण पाहण्यासाठी पालिकेच्या प्रवेश हॉलमध्ये दुसरा स्क्रीन लावण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. याबाबतचे निवेदन त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी पाटील यांना सादर केले होते.
त्यानुसार आज सायंकाळी सर्व पक्षांच्या उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी यांना पालिकेत बोलविण्यात आले. श्री. पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी व पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत स्ट्रॉंगरूमच्या बाहेर बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची क्षमता वाढविण्यात आली. तसेच या सीसीटीव्ही फुटेजचा दुसरा स्क्रीन प्रवेश हॉल येथे लावण्यात आला. याबाबतची कार्यवाही निवडणूक यंत्रणेकडून पूर्ण झाल्याने उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी शिंदे शिवसेना व ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार, यांच्यासह भाजपचे उमेदवार, प्रतिनिधी उपस्थित होते. सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश माने, पोलीस उपनिरीक्षक एस. एस. खाडे, सुशांत पवार यांच्यासह अन्य पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.