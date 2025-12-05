निधी संकलन
पावस ः सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलनाचा प्रारंभ व ध्वजदिन २०२४ चे उत्कृष्ट संकलन करणाऱ्या संस्था/कार्यालये यांचा बक्षीस वितरण समारंभ ९ डिसेंबरला सकाळी ११ वा. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, एअर मार्शल (निवृत्त) एच. एन. भागवत, शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योगकेंद्र अजिंक्य आजगेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद बिरादार यांनी केले आहे.
पावस ः लांजा शहरातील शिवगंध प्रतिष्ठानतर्फे रविवारी (ता. ७) सकाळी ७.३० ते दुपारी १ या वेळेत संकल्प सिद्धी सभागृहात रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा रक्तपेढीतील असणारा रक्ताचा तुटवडा आणि रक्ताची वाढती मागणी लक्षात घेऊन शिवगंध प्रतिष्ठानने अद्वैत प्रकाश जाधव यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे. शिबिरात जास्तीत जास्त रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सामाजिक बांधिलकी जोपासावी, असे आवाहन शिवगंध प्रतिष्ठानने केले आहे.
दापोली : तालुक्यातील टाळसुरे येथील (कै.) अण्णासाहेब बेहेरे कनिष्ठ महाविद्यालयामधील विद्यार्थी व अमर भारत क्रीडामंडळाचा खेळाडू गौरीज सणस याची राज्य अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेसाठी रत्नागिरी जिल्हा संघात निवड झाली आहे. सलग चौथ्या वर्षी राज्यपातळीवर खेळण्याची संधी त्याला मिळाली आहे. रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी असोसिएशनतर्फे दापोली येथील कोकण कृषी विद्यापीठ मैदानावर ५२वी कुमार व कुमारी गट जिल्हा अजिंक्यपद निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा तसेच दापोली तालुका कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने झालेल्या या चाचणीतून सुरुवातीला २० संभाव्य खेळाडू निवडण्यात आले. त्यानंतर आठ दिवसांच्या सराव शिबिरानंतर अंतिम १४ जणांचा जिल्हा संघ घोषित करण्यात आला. यामध्ये गौरीजने उत्तम कामगिरी करत स्थान निश्चित केले. यापूर्वीही कुमारगटात दोनवेळा तर किशोर गटात राज्यस्तरावर चमकदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्याला एकूण चारवेळा राज्यस्तरावर खेळण्याची संधी मिळाली आहे. या स्पर्धेसाठी प्रशिक्षक म्हणून दादू सुर्वे (दापोली) व व्यवस्थापक म्हणून प्रथमेश लाले यांची निवड झाली आहे. पुणे येथे होणाऱ्या राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत गौरीज सणस रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.
