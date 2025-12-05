अलोरे कॉलनी ते देऊळवाडी पूल वाहतूकीसाठी बंद
देऊळवाडी पूल वाहतूकीसाठी बंद
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ५ ः तालुक्यातील अलोरे कॉलनी ते देऊळवाडी मुंडे पूल रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. या मार्गावरील पूल धोकादायक झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चिपळूण तालुक्यातील विकासकामांना दिलेल्या भेटीदरम्यान, अलोरे कॉलनी ते देऊळवाडी मुंडे पुलाची पाहणी केली. त्या वेळी हा पूल नादुरुस्त झाला असल्याचे आढळले. या पुलावरून खासगी वाहतूक सुरू आहे. पुलाचे आठ पिलर पूर्णपणे नादुरुस्त झाले असून, ते पिलर व पुलाच्या खालच्या बाजूचे काँक्रिट पडल्याने स्टील उघडे पडले आहे तसेच दोन पिलरच्या पायाच्या तळापर्यंत मोठी भगदाड पडली असून, पूल कोणत्याही प्रकारच्या वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला आहे. या पुलाचे बांधकाम २०१० मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आले आहे. पर्यायी मार्ग म्हणून येथील वाहतूक खडपोली, पेढांबे, अलोरे, शिरगांव, कुंभार्ली, कोंडफणसवणेमार्गे २८ डिसेंबरपर्यंत वळवण्यात आली आहे. वाहतूक कोंडी व कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
