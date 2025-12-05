एकहाती विजय; पदकांची लयलूट

ओटवणे क्र. १ शाळा; केंद्रस्तरीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. ५ ः ओटवणे येथे झालेल्या माजगाव केंद्राच्या क्रीडा स्पर्धेत ओटवणे शाळा क्र. १ ने निर्विवाद वर्चस्व राखत यश मिळविले. सर्व विजेत्या खेळाडूंचे तसेच शिक्षकवृंदाचे शाळा व्यवस्थापन कमिटी तसेच पालक वर्गाकडून अभिनंदन करण्यात येत आहे.
मोठ्या गटातून नंदनी काटाळे-२०० मीटर धावणे प्रथम, लांब उडीमध्ये तृतीय. मयुरी भिसे-लांब उडी प्रथम, श्रावणी खरवत, गोळा फेक प्रथम. वैभवी भानसे-गोळा फेक द्वितीय. सोहम गावकर-गोळा फेक प्रथम, कृष्णा गावकर-उंच उडी प्रथम. मयुरी भिसे-उंच उडी तृतीय, अथर्व मयेकर-२०० मीटर धावणे द्वितीय, लांब उडी तृतीय. देवांगी मेस्त्री-१०० मीटर धावणे तृतीय. मोठ्या गटातून खेळताना मुलांनी वर्चस्व राखले. लहान गटातून कपिल मेस्त्री याने उंच उडीमध्ये प्रथम, अवनी जाधव-१०० मीटर धावणे प्रथम, उंच उडी द्वितीय. शौर्य जाधव-१०० मीटर धावणे प्रथम, अनन्या वारंग-५० मीटर धावणे तृतीय, लांब उडी द्वितीय. निधी मयेकर-उंच उडी प्रथम, लक्ष कर्पे-५० मीटर धावणे तृतीय.
खो-खोमध्ये मुलगे, मुलींचा संघ प्रथम
या विद्यार्थ्यांनी वैयक्तिक खेळासह सांघिक खेळातही शाळेला यश मिळवून दिले. मोठ्या गटात खो-खोमध्ये मुलगे व मुलींचा संघ प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला. खो-खो-लहान गट मुलांचा व मुलींचा संघ विजेता ठरला. कबड्डीमध्ये मोठ्या गटात मुले व मुली विजेत्या, लहान गटात मुले व मुलींचा संघ उपविजेता ठरला. समूहनृत्य व समृहनृत्य स्पर्धेत मोठा गट उपविजेता, ‘ज्ञानी मी होणार’मध्ये मोठा गट विजेता ठरला. रिले १०० x ४ स्पर्धेत मोठा गट मुली प्रथम, मुलांच्या संघाने द्वितीय क्रमांक पटकावला.
