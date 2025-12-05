सिंधुदुर्गात भात खरेदी धीम्या गतीने
सिंधुदुर्गात भात खरेदी धीम्या गतीने
थंड प्रतिसाद; केवळ ८९४ शेतकऱ्यांची नोंदणी
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ५ ः जिल्ह्यातील ४१ भात खरेदी केंद्रांवर भात उत्पादकांची नोंदणी सुरू झाली असली तरी शेतकऱ्यांकडून थंड प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील केवळ ८९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, भात खरेदीला प्रत्यक्षात सुरुवात २० डिसेंबरनंतरच होण्याची शक्यता आहे.
लांबलेल्या पावसामुळे सिंधुदुर्गात भातपीक कापणी २० नोव्हेंबरपर्यंत सुरू होती. पावसामुळे भातपिकाचे मोठे नुकसानही झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी भात खरेदी नेमकी किती होईल?, याचा अंदाज अजूनही मार्केटिंग फेडरेशनला आलेला नाही. गेल्या आठवड्यापर्यंत जिल्ह्यात भात खरेदी नोंदणी सुरू झाली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील ४१ भात खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली. त्यानंतर या केंद्रांवर भात खरेदी नोंदणी सुरू झाली. गेला आठवडाभर जिल्ह्यातील सर्व केंद्रांवर नोंदणी सुरू झाली आहे, मात्र, जिल्ह्यात धीम्या गतीने नोंदणी सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील केवळ ८९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. भात नोंदणीच धीम्या गतीने सुरू असल्याने प्रत्यक्षात भात खरेदीला देखील विलंब होण्याची चिन्हे आहेत. यावर्षी भात खरेदी २० डिसेंबरनंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे. पावसामुळे भातपिकांचे नुकसान झाल्याने यावर्षी भात खरेदी देखील कमी होण्याचा अंदाज आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांनी भात खरेदी सुरू केली आहे. हे व्यापारी प्रति क्विंटल १५०० ते २००० रुपयांनी भात खरेदी करीत आहेत. शासनाकडून भात खरेदीचा शासकीय दर प्रति क्विंटल २३६९ रुपये जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय शासन दरवर्षी हेक्टरी शेतकऱ्यांना बोनस देते. तरीदेखील काही शेतकरी व्यापाऱ्यांना कमी दराने भात विक्री करीत आहेत. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी स्वतःचे नुकसान टाळण्यासाठी शासकीय भात खरेदी केंद्रावर विक्री करावे, असे आवाहन कृषी उत्पन्न समितीने केले आहे.
....................
कोट
शासनाने प्रतिक्विंटल २३६९ रुपये दर निश्चित केलेला आहे. यापेक्षा कमी दराने जिल्ह्यात कुणी भात खरेदी-विक्री करीत असेल तर कारवाई करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत केंद्रांवरच भात विक्री करावी.
- तुळसीदास रावराणे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिंधुदुर्ग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.