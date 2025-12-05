क्राईम
खेडशी येथील
तरुणीची आत्महत्या
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या एकतानगर-खेडशी येथील तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात याची आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. नम्रता बाळासाहेब अकिवटे (वय ३३, रा. एकतानगर, खेडशी, रत्नागिरी) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ४) सायंकाळी उघडकीस आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नम्रता यांनी राहत्या घरी छताच्या पंख्याला नायलॉनची साडी बांधून गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
मेर्वीतील हातभट्टीवर
पोलिसांचा छापा
पावस ः तालुक्यातील मेर्वी येथील रामण्णा जंगलमय भागात दगडी बांधाच्या आडोशाला विनापरवाना हातभट्टीची दारू विक्री अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत २१० रुपयांची एक लिटर दारू जप्त केली. पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा करण्यात आला आहे. विजय दत्ताराम माईन (वय ४०, रा. बंडबेवाडी, कुर्धे, पो. मेर्वी, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ४) सायंकाळी निदर्शनास आली. या प्रकरणी श्रेणी पोलिस उपनिरीक्षक संजय शिवगण यांनी पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
एमआयडीसीतील प्रौढाचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः थंडी, तापाने आजारी असलेल्या प्रौढाला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. उपचारापूर्वीच तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केले. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. धीरेश्वर गिरीन ब्रह्मा (वय ५४, रा. काटाजहर, ता. गोवर्धना, जि. बक्सा, राज्य आसाम. सध्या एमआयडीसी मिरजोळे-रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. ३) रात्री घडली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
