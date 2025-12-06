-बसस्थानकातील खड्ड्यांमध्ये कुठले साचते पाणी0
खेड बसस्थानकाच्या आवारातील खड्ड्यात साचलेले पाणी.
खड्ड्यांत पाणी, प्रवासी त्रस्त
खेड बसस्थानकातील चित्र; प्रशासनाचे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ६ : तालुक्यासह शहरात पावसाने कायमची दडी मारलेली असताना बसस्थानकाच्या आवारातील उजव्या आणि डाव्या बाजूकडील भागातील खड्ड्यात कुठले पाणी साचते? असा सवाल प्रवासी जनतेकडून विचारला जात आहे. याची गंभीर दखल एसटी विभाग नियंत्रक यांनी घेऊन येथील बसस्थानक परिसर खड्डेमुक्त करून प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा प्रवासीवर्गातून व्यक्त होत आहे.
येथील बसस्थानकाच्या परिसरात खड्डे पडले असून, या खड्ड्यात पाणी साचलेले असते. आता तर पावसाचा हंगाम नाही तरी पाणी बसस्थानकाच्या आवारातील खड्ड्यात कसे काय साचते? याचा काही उलगडा होत नाही तर खड्ड्यात साचलेले पाणी एसटी बसेसच्या चाकाने प्रवासी जनतेच्या अंगावर उडून प्रवाशांचे कपडे खराब होत आहेत. मध्यंतरी बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छता अभियानांतर्गत खेड बसस्थानकाचा प्रथम क्रमांक आला होता; पण हीच गैरसोय प्रथम क्रमांकाला अडचणीचे ठरू शकते. कुठेतरी जलवाहिनीला गळती लागलेली असावी आणि गळती रोखण्याचे नगरपालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने त्याचे परिणाम प्रवाशांना भोगावे लागत आहेत. प्रवाशांच्या सेवेसाठी हे राज्य परिवहन महामंडळाचे ब्रीदवाक्य असतानाही प्रवासी जनतेची होणारी गैरसोय दूर होत नाही. याची खंत स्थानिक नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे तर खेड बसस्थानकासमोरील रस्त्यावरून पालिका प्रशासनाचे अधिकारी ये- जा करत असताना त्यांचा या गळतीकडे कानाडोळा होत आहे; परंतु याचे कारण समजून येत नाही. जलवाहिनीला लागलेली गळती रोखणे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना ते पार पाडताना दिसत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. याची दखल घेऊन तत्काळ जलवाहिनीला लागलेली गळती रोखावी, अशी अपेक्षा पादचारी व खेडवासीय नागरिकांतून, प्रवासी जनतेतून व्यक्त होत आहे.
कोट...
खेड बसस्थानक परिसरात या पाण्यामुळे चालताना प्रवासीवर्गाला कसरत करावी लागत आहे. त्यात गाड्या आल्या की, खड्ड्यातील पाणी अंगावर उडण्याची भीती असते. त्यामुळे याकडे एसटी प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे.
-संजय विचारे, सामाजिक कार्यकर्ते
