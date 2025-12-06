रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा की डांबरी?
रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा की डांबरी?
गणपत डांगी ः साटेली-भेडशी प्रकल्पाची माहिती द्या
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ६ : ईपीसी प्रकल्प कोल्हापूर-चंदगड-दोडामार्ग-अस्नोडा मार्गावरील ग्रामपंचायत साटेली-भेडशी बाजारपेठ हद्दीतून जाणाऱ्या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या कामासंदर्भात स्थानिक नागरिक, व्यापारी व ग्रामपंचायत यांच्याशी रस्ता, रचना, रुंदीकरण व इतर बांधकामाच्या माहितीबाबत सविस्तर चर्चा होण्यासाठी बैठक घ्यावी, अशी मागणी माजी उपसरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंतायत सदस्य गणपत डांगी यांनी केली.
कार्यकारी अभियंता एम.एस.आय.डी.सी कार्यालय कार्यकारी अभियंता (मुंबई) यांना तसे निवेदनही दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, प्रकल्पाच्या कामासंदर्भात स्थानिक नागरिक, व्यापारी व ग्रामपंचायत यांच्याशी रस्त्याची हद्द, रचना, रुंदीकरण व इतर बांधकामाबाबत माहिती विषयावर बैठक व सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे होते; मात्र अद्यापपर्यंत कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे व्यापारी व ग्रामस्थांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. हा रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा की डांबरीकरणाचा, रस्त्याची रुंदीचा, बाधित ग्रामस्थ व व्यापाऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार की नाही यांसह विविध विषयांबाबत ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे बैठक घेऊन ग्रामस्थांना सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
