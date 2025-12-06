देवराई संवर्धनाबाबत जागृती आवश्यक
डॉ. धनश्री पाटील ः वेंगुर्ले खर्डेकर महाविद्यालयात परिसंवाद
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ६ ः बदलत्या जीवनशैलीमध्ये प्राचीन जीवाश्म आणि देवराई महत्त्वाच्या आहेत. त्यांची विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती होणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन डॉ. धनश्री पाटील यांनी केले. येथील बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात आयोजित परिसंवाद कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयातील प्राणीशास्त्र विभाग आणि वनस्पतीशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ‘प्राचीन जीवाश्म व देवराई संवर्धन’ या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. धनराज गोस्वामी उपस्थित होते. कार्यक्रम तीन सत्रांमध्ये घेण्यात आला. प्रथम सत्राच्या मार्गदर्शनासाठी अतिथी डॉ. अजित वर्तक यांनी वनस्पती, प्राणी, जीवाश्मे यांचा अभ्यास केल्यास त्यातून नवीन ज्ञानाची उत्पत्ती होते. संशोधनात्मक अभ्यासासाठी प्राचीन व दुर्मीळ जीवाश्मनचा त्याचबरोबर ऐतिहासिक गोष्टींचा अभ्यास खूप महत्त्वाचा आहे. प्राचीन शिल्पे, वनस्पती, प्राणी यांचा ऐतिहासिक वारसा जतन करणे हे पुढील संशोधनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सांगितले.
द्वितीय सत्राच्या प्रमुख अतिथी डॉ. अनुराधा उपाध्ये यांनी पर्वतीय भागावर फुलणारे हिरवेगार पाचूचे जंगल हे तेथील स्थानिक लोकांच्या माध्यमातून अबाधित ठेवले जाते. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये १४९२ प्रकारच्या विविध आणि दुर्मीळ अशा देवराई आढळतात, याची माहिती दिली. तृतीय सत्रात प्रमुख अतिथी डॉ. राजेंद्र केरकर यांनी पर्यावरणपूरक संसाधने यांचा पुन्हसंचय करताना येणाऱ्या आव्हानांना कशाप्रकारे सामोरे गेले पाहिजे, त्याचबरोबर जनसंवर्धन करण्यासाठी योजना तयार करणे स्थानिकांच्या गरजा समजून घेणे व सरकारी विभागाची परवानगी घेणे इत्यादी बाबी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. प्रा. गोस्वामी यांनी, देवराईचे संवर्धन करण्यासाठी पारंपरिक ज्ञान व स्थानिक समाजाची ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले. प्रा. व्ही. पी. नंदगिरीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. एस. एच. माने यांनी आभार मानले.
