दुर्मीळ अमूर ससाण्याला मालवणमध्ये जीवदान

मालवण, ता. ६ : येथील मासळी लिलावाच्या ठिकाणी ‘अमूर ससाणा’ या दुर्मीळ प्रजातीतील पक्ष्याची स्थानिकांनी कावळ्यांच्या हल्ल्यातून सुटका केली. यूथ बिट्स फॉर क्लायमेट संस्थेच्या सदस्यांनी त्याला सुरक्षितरीत्या नैसर्गिक अधिवासात सोडले.
आज सकाळी उमेश खांबोळकर यांना अमूर ससाण्यावर काही कावळ्यांनी हल्ला केल्याचे दिसले. प्रमोद खवणेकर व जगदीश तोडणकर यांनी तत्काळ ‘यूथ बिट्स फॉर क्लायमेट’शी संपर्क साधला. सदस्य भार्गव खराडे, अक्षय रेवंडकर तातडीने तेथे पोहोचले व कावळ्यांपासून त्या ससाण्याची सुटका केली. रेवंडकर यांनी हा दुर्मीळ पक्षी असल्याचे सांगितले. रेवंडकर यांनी पक्षितज्ज्ञांना याची माहिती दिली. अमूर ससाणा हा सायबेरिया, उत्तर चीनमध्ये प्रजनन करतो आणि हिवाळ्यादरम्यान भारतात स्थलांतर करतो. विशेष म्हणजे या छोट्या पक्ष्यात न थांबता सलग पाच हजार किलोमीटर अंतर अरबी समुद्र पार करण्याची क्षमता आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यानंतर ‘यूथ बिट्स’च्या टीमने या पक्ष्याला कांदळवन परिसरात सोडले.
