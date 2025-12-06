डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांमुळे दिशा
पालकमंत्री राणे ः कणकवलीत महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ६ : ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सदैव प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांच्या विचारांनी आम्हाला दिशा दिली आहे. संविधानाच्या माध्यमातून त्यांनी सर्वांना मानवतेने जगण्याचा हक्क दिला,’ अशा भावना पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आज येथे व्यक्त केल्या.
महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने त्यांनी कणकवली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास व प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन केले. कणकवली बुद्ध विहार येथे झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या मूर्तीसही पुष्प अर्पण केले. यावेळी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयघोष करण्यात आला.
यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे, माजी नगराध्यक्षा मेघा गांगण, माजी नगरसेवक संजय मालंडकर, विराज भोसले, तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, प्रकाश सावंत, औदुंबर राणे, गौतम खुडकर, किशोर राणे, राकेश राणे, संतोष पुजारे, निसार शेख, अंकुश कदम, सुशील कदम, मयुरी चव्हाण, मेघा सावंत, आर्या राणे, प्रतीक्षा सावंत, मनस्वी ठाणेकर, किरण जाधव यांच्यासह भाजप कार्यकर्ते आणि आंबेडकरी अनुयायी उपस्थित होते.
